عاجل.. المحكمة توقف تنفيذ قرار "الموسيقيين" بشأن وقف محمد الشرنوبي وتلزم الطباخ بالمصاريف "مستند"

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:36 م
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
قررت المحكمة قبول دعوى المطرب محمد الشرنوبي شكلاً، والتي تتعلق بوقفه من قبل نقابة الموسيقيين، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل.

وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

يُذكر أن نقابة المهن الموسيقية، قررت في وقت سابق  إيقاف المطرب محمد الشرنوبي لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، وأصدرت نقابة الموسيقيين بيانا أعلنت فيه عن وقف الشرنوبي.

ونص القرار على: "قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف المطرب محمد الشرنوبى لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، ومن المعروف أنه يوجد نزاع كان مطروحًا أمام النقابة منذ عدة أشهر وقد اشتكت المنتجة سارة الطباخ المطرب الشاب لعدم التزامه لتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما ونظرت النقابة هذا النزاع فى ضوء أقوال الشاكية والمشكو فى حقه وفى ضوء المستندات المقدمة من كل منهما وخلصت النقابة إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديًا أو قضائيًا".

عاجل.. المحكمة توقف تنفيذ قرار "الموسيقيين" بشأن وقف محمد الشرنوبي وتلزم الطباخ بالمصاريف "مستند"
عاجل.. المحكمة توقف تنفيذ قرار "الموسيقيين" بشأن وقف محمد الشرنوبي وتلزم الطباخ بالمصاريف "مستند"

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