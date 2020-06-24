حسام البدري يجتمع مع الجنايني لوضع برنامج منتخب مصر
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:34 م
محمد جمال
يسعي حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم فى للاستعداد بشكل جيد خلال الفترة المقبلة لإستئناف تصفيات كاس امم افريقيا .
وينتظر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر اجتماعه مع اللجنة الخماسية برئاسة الاستاذ عمرو الجنايني لمعرفه ما وصلت اليه اللجنة من اقتراحات في اجتماعها مع مدربي أندية الدوري الممتاز للإطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية معًا جاء ذلك في ضوء المباحثات التي جرت بينه وبين عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والمشرف العام علي المنتخب
ويتطلع المدير الفنى لمنتخبنا الوطني للتأكد من حصول اللاعبين علي فترة اعداد مناسبة تفاديا حدوث اصابات الي جانب الحفاظ علي التوقيتات الزمنية الخاصة باستعدادات المنتخب فور معرفة ملامح مشوار التصفيات الافريقية المؤهلة لكأسي الأمم الافريقية والعالم
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