برشلونة واتلتيك بلباو.. اعرف نتيجة وملخص المباراة وترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:31 م
برشلونة واتلتيك بلباو
برشلونة واتلتيك بلباو
برشلونة واتلتيك بلباو.. اعرف نتيجة وملخص المباراة وترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

احتلت مباراة برشلونة واتلتيك بلباو الأكثر بحثًا على الإنترنت، حيث خاض فريق برشلونة مباراة قوية ضد غريمه واتلتيك بلباو في الدوري الإسباني "الليجا"، وفيما يلي نقدم لكم نتيجة وملخص مباراة برشلونة واتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو

تمكن فريق برشلونة بمن لفوز على ضيفه أتلتيك بلباو بهدف دون رد، في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب كامب نو، في إطار الجولة 31 من عمر الدوري الإسباني.

ملخص مباراة برشلونة واتلتيك بلباو

سجل هدف البرسا الوحيد لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة 71 من عمر المباراة، لينتزع لفريقه 3 نقاط ثمينة في صراع حسم اللقب.

ترتيب برشلونة واتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

وبهذه النتيجة استعاد برشلونة صدارة الدوري الإسباني بعد أن رفع رصيده إلى 68 نقطة، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة غريمه ريال مدريد وريال مايوركا مساء الأربعاء، في حين تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 42 نقطة في المركز العاشر.

ويعتبر هذا الفوز هو الثالث لبرشلونة خلال 4 مباريات خاضها منذ استئناف النشاط الكروي بعد توقف طويل بسبب جائحة فيروس كورونا، وحقق الفريق 3 انتصارات أمام ريال مايوركا وليغانيس وأتلتيك بلباو، في حين سقط في فخ التعادل السلبي أمام إشبيلية في الجولة الماضية.

برشلونة واتلتيك بلباو.. اعرف نتيجة وملخص المباراة وترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

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