شتيجن يتفوق على أوبلاك برقم قياسي في الليجا

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه لمدة 450 دقيقة عقب المباراة التي فاز فيها الفريق الكتالوني على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدف نظيف في الدوري الإسباني.





وأفادت التقارير الصحفية بأن شتيجن تجاوز رقم السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد الذي تمكن من الوصول لـ 447 دقيقة بدون استقبال أية أهداف.





وأوضحت التقارير الصحفية أن شتيجن ساهم في الفوز الذي حققه برشلونة على أتليتك بلباو، حيث تمكن من إبعاد أكثر من كرة خطيرة من جانب الفريق الضيف.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن برشلونة حقق فوز ثمين على حساب أتلتيك بيلباو بهدف نظيل وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.



