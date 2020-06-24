شعبة الكافيهات: نسبة الـ 25% لن تحقق مكاسب لأصحاب المقاهي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:45 م
محمد إمبابي
محمد إمبابي
محمد عصام

قال محمد إمبابي رئيس شعبة المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، إن المطاعم بداية من يوم السبت القادم ستكون ملزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى وضعها مجلس الوزراء مع استئناف أعمالها بعد توقف قاربت الثلاث  شهور شهد خلالهم هذا القطاع خسائر فادحة وتسريح عدد كبير من العاملين .

 

وتابع خلال تصريحات لـ" الفجر"، مستعدون لإعادة فتح المقاهي والمطاعم من السبت القادم ولكننا اعتراضنا على استقبال المواطنون بنسبة 25%  من الطاقة الإستيعابية للمطعم أو الكافية التي ستكون مفيد بالنسبة للعاملين والوافدين على المطاعم والمقاهي كإجراء لمنع انتشار فيروس كورونا، بينما لن تحقق الجدوى الاقتصادية التي كان يأملها أصحاب تلك المنشأت بعد إعادة فتحها لتعويض خسائرهم قائلا: " نسبة 25% لن تستطيع الموازنة بين مصروفات وإيرادات المطاعم، ولكننا نلتزم بها كإجراء مؤقت ونترقب لتعديلها في الفترة المقبلة".

 

 

ويبلغ إجمالي عدد المطاعم والكافيهات على مستوى الجمهورية نحو 30 ألف مطعم وكافيه، ويعمل بهم أكثر من 3 مليون مواطن، وقد بلغت خسائرهم خلال أزمة كورونا أكثر من مليار جنيه وتوقف العديد من الصناعات التى تعتمد عليها بحسب إمبابي.


وعن احتمال عدم إلتزام المطاعم والمقاهي بالنسبة المقررة الخاصة باستقبال المواطنين من مجلس الوزراء، قال: " هناك اتفاق موقع مع أصحاب المطاعم والمقاهي بأن في حالة عدم التزامهم بتلك النسبة أو عدم إتباع الإجراءات الوقائية سيتم غلق المطعم فورا من قبل المحافظة".

 

وأوضح أن الإجراءات الاحترازية تتمثل في ارتداء العاملين كمامات، و الالتزام  بمسافة فاصلة 2 متر بين المواطنين والابتعاد عنهم عند جلوسهم بالمطاعم وعدم تقديم الشيشة، مشيرا إلى أن المواطنين يتم السماح لهم بدخول المطاعم والكافيهات بدون إرتداء كمامة.

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