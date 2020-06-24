"أعمال تطهير وممرات للدخول".. تعرف على إجراءات جديدة لامتحانات الثانوية بالإسكندرية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
استمرت محافظة الإسكندرية اليوم الإربعاء في أعمال تطهير لجان الثانوية العامة قبل أداء الطلاب غدًا الخميس امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

كما زودت المحافظة لجان امتحانات الثانوية العامة بممرات خارجية مغطاة لتنظيم ومنع تكدس الطلاب، حرصًا على التباعد الاجتماعي الآمن أثناء دخول اللجان، حفاظًـا عليهم من تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة وحرصًـا على صحة وسلامة جميع عناصر العملية الامتحانية.

وأهابت محافظة الإسكندرية بأولياء الأمور بعدم التجمع والاحتشاد أمام اللجان، مؤكدا على ضرورة الالتزام بذلك منعا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.
وكلفت المحافظة الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ ذلك وكافة الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة أبنائنا طلاب الثانوية العامة.

ويستأنف طلاب الثانوية العامة الامتحانات يوم الخميس القادم بامتحان مادة اللغة الإنجليزية، عقب أداء مادة اللغة العربية يوم الأحد الماضي.

ويخضع الطلاب في أثناء دخولهم إلى اللجان بعدة مراحل بداية من المرور على بوابة التعقيم، ثم قياس درجة الحرارة، حيث أنه حالة إزدياد الحرارة عن 37 يتم التعامل مع الطالب من خلال الطبيب المتواجد بكل لجنة، وفى تلك الحالة يحدد الطبيب ما اذا كان الطالب سيؤدى الامتحان بشكل طبيعى أو فى لجنة منفردة حسب حالتة الصحية، أو عزلة بأحد مستشفيات العزل وفى تلك الحالة لا يضر الطالب وسيؤدى إمتحان المادة بالدور الثانى بالدرجة الفعلية.

ويؤدي 47 ألف و180 طالب وطالبة الامتحان الأول من ماراثون الثانوية العامة لإمتحان اللغة العربية، والذي يستمر لغضون ٣ ساعات متواصلة.

وتسلمت مديرية تعليم الإسكندرية ١٦٢ بوابة تعقيم من بينهم ١٤٥ للجان الامتحان و١٧ بوابة لديوان المديرية ودواوين الإدارات والكنترولات ولجنة الإدارة ولجان التقدير، وكذلك أجهزة الكشف الحراري وكافة مستلزمات الحماية والتعقيم من الكمامات بمختلف أنواعها وجوانتيات وأكياس (جيل) وأجهزة أحذية وأكياس أحذية للمعلمين والطلاب، وتم توزيع هذه المستلزمات على الإدارات التعليمية الثماني.


وفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم فقد تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير نحو 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم وقد انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس السبت من التعقيم الكامل لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية.

"أعمال تطهير وممرات للدخول".. تعرف على إجراءات جديدة لامتحانات الثانوية بالإسكندرية
"أعمال تطهير وممرات للدخول".. تعرف على إجراءات جديدة لامتحانات الثانوية بالإسكندرية
"أعمال تطهير وممرات للدخول".. تعرف على إجراءات جديدة لامتحانات الثانوية بالإسكندرية
"أعمال تطهير وممرات للدخول".. تعرف على إجراءات جديدة لامتحانات الثانوية بالإسكندرية
"أعمال تطهير وممرات للدخول".. تعرف على إجراءات جديدة لامتحانات الثانوية بالإسكندرية
"أعمال تطهير وممرات للدخول".. تعرف على إجراءات جديدة لامتحانات الثانوية بالإسكندرية

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