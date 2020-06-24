عمر جابر يمدد عقده مع بيراميدز حتى ٢٠٢٤

في إطار سياسة نادي بيراميدز في الحفاظ على قوامه الأساسي ونجومه الكبار سعيا لمزيد من الاستقرار الفني وبهدف المنافسة على جميع البطولات، حصلت الإدارة على توقيع عمر جابر لاعب الفريق ونجم منتخب مصر الأول على عقد جديد ليستمر مع بيراميدز حتى عام ٢٠٢٤





وأضاف عمر جابر لعقده مع بيراميدز موسمين ونصف بخلاف المدة المتبقية في عقده ليستمر مع النادي حتى عام ٢٠٢٤.





ويعتبر عمر جابر أحد أهم لاعبي بيراميدز وأحد الركائز الأساسية في النادي حيث خاض اللاعب خلال الموسم الحالي ١٦ مباراة مع الفريق في الدوري الممتاز وسجل هدفا واحدا، كما شارك في ١١ مباراة أخرى خاضها النادي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وسجل هدفا كذلك بالبطولة التي وصل فيها الفريق إلى الدور نصف النهائي مع أول مشاركة تاريخية.





يذكر أن الأهلي والزمالك يسعيان بقوة للتعاقد مع عمر جابر نجم بيراميدز ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



