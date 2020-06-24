مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط لمستوي 7213.36 نقطة بختام التعاملات

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:14 م
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير


أنهي سوق الأسهم السعودية ،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.71% خاسراً 51.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7213.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.5% رابحاً 196.22 ليغلق عند مستوى 8036.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 246.3 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال.

 
وقطاعياً ، وهبط 12 قطاعاً بسوق  الأسهم على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.11%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.07%، ثم قطاعي المرافق العامة والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.74%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.19%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.06%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.95%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.05%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.94%.


وقفز 59 سهماً  بسوق الأسهم  السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 5.11%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 5.09%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 4.53%، فيما تراجع 128 سهماً على رأسها سهم "الجوف" بنسبة 5.29%، ثم سهم "نادك" بنسبة 5.25%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 3.86%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 292.7 مليون ريال سعودي.

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