ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:56 م
برشلونة وأتلتيك بلباو
برشلونة وأتلتيك بلباو
برشلونة وأتلتيك بلباو ، عاد الدوري الإسباني للواجهة من جديد بعدما استأنف نشاطه الكروي مجددا، لتعود المتعة من جديد إلى الملاعب الإسبانية، برغم غياب الحضور الجماهيري، الذي فرضه الوضع الراهن، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

ولعب برشلونة وأتلتيك بلباو أمس الثلاثاء الموافق الـ23 من يونيو، على ملعب "كامب نو" معقل "الكتلان"، في مباراة شهدت صعوبة كبيرة، على ميسي ورفاقه واستعصت عليهم، حتى سجل البرسا هدفه في الدقيقة الـ72.

مواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو

وانطلقت مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الـ10 مساءً بتوقيت مصر الـ11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ12 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وشهدت حماساً وتكافؤاً كبيراً بين الطرفين.

نتيجة لقاء برشلونة وأتلتيك بلباو

وجاءت نتيجة برشلونة وأتلتيك بلباو هامة وإيجابية لأبناء كتالونيا بعدما أحرز نجم الوسط راكيتيتش هدف المبارا ة الوحيد الذي سجله بعد مراوغة ناجحة من الأسطورة الأرجنتيني ميسي، ليجد الدنماركي الفرصة سنحة ليسجل أولى أهداف المباراة.

ميسي في برشلونة وأتلتيك بلباو

وتواجه برشلونة وأتلتيك بلباو أمس ضمن إطار مبارايات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "ليجا"، بعد استئنافه منذ 3 أسابيع، والتي جاءت نتيجتها إيجابية ومؤثرة على جدول الترتيب الذي يتصدره البرسا مؤقتاً.

برشلونة وأتلتيك بلباو وترتيب ليجا

وتغير ترتيب الدوري الإسباني بعد مواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو حيث حصد البرسا على 3 نقاط أعادته للصدارة مؤقتاً بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي جاء في المرتبة الثانية وبانتظار نتيجة مباراة اليوم.

ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

1- برشلونة        68 نقطة

2- ريال مدريد      65 نقطة

3- أتلتيكو مدريد   55 نقطة

4- إشبيلية          53 نقطة

5- خيتافي         49 نقطة

6- فياريال          48 نقطة

7- ريال سوسيداد  47 نقطة

8- فالنسيا          46 نقطة

9- غرناطة          43 نقطة

9- أتلتيك بيلباو      42 نقطة

11- ليفانتي          38 نقطة

12- أوساسونا       35 نقطة

13- ألافيس          35 نقطة

14- بيتيس           34 نقطة

15- بلد الوليد        34 نقطة

16- سيلتا فيجو      30 نقطة

17- إيبار             29 نقطة

18- مايوركا         26 نقطة

19- ليجانيس        25 نقطة

20- إسبانيول       24 نقطة


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بلباو برشلونة وأتلتيك بلباو برشلونة ضد أتلتيك بيلباو برشلونة

أخبار تهمك

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ ساعة و 27 دقيقة

حقيقة فرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ يوم

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ يوم

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من كيكي سيتين ضد سياسة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

منذ يوم

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 16 ساعة

هل ستفرض الحكومة ضريبة جديدة على مستخدمي الآيفون في مصر؟

منذ ساعة و 21 دقيقة

السودان تدرس اللجوء لمجلس الأمن.. تطورات عاجلة في ملف سد النهضة

منذ 41 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:56 م

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

11:58 ص

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

11:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!