برشلونة وأتلتيك بلباو ، عاد الدوري الإسباني للواجهة من جديد بعدما استأنف نشاطه الكروي مجددا، لتعود المتعة من جديد إلى الملاعب الإسبانية، برغم غياب الحضور الجماهيري، الذي فرضه الوضع الراهن، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.





مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو





ولعب برشلونة وأتلتيك بلباو أمس الثلاثاء الموافق الـ23 من يونيو، على ملعب "كامب نو" معقل "الكتلان"، في مباراة شهدت صعوبة كبيرة، على ميسي ورفاقه واستعصت عليهم، حتى سجل البرسا هدفه في الدقيقة الـ72.





مواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو





وانطلقت مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الـ10 مساءً بتوقيت مصر الـ11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ12 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وشهدت حماساً وتكافؤاً كبيراً بين الطرفين.





نتيجة لقاء برشلونة وأتلتيك بلباو





وجاءت نتيجة برشلونة وأتلتيك بلباو هامة وإيجابية لأبناء كتالونيا بعدما أحرز نجم الوسط راكيتيتش هدف المبارا ة الوحيد الذي سجله بعد مراوغة ناجحة من الأسطورة الأرجنتيني ميسي، ليجد الدنماركي الفرصة سنحة ليسجل أولى أهداف المباراة.





ميسي في برشلونة وأتلتيك بلباو





وتواجه برشلونة وأتلتيك بلباو أمس ضمن إطار مبارايات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "ليجا"، بعد استئنافه منذ 3 أسابيع، والتي جاءت نتيجتها إيجابية ومؤثرة على جدول الترتيب الذي يتصدره البرسا مؤقتاً.





برشلونة وأتلتيك بلباو وترتيب ليجا





وتغير ترتيب الدوري الإسباني بعد مواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو حيث حصد البرسا على 3 نقاط أعادته للصدارة مؤقتاً بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي جاء في المرتبة الثانية وبانتظار نتيجة مباراة اليوم.





ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو





1- برشلونة 68 نقطة





2- ريال مدريد 65 نقطة





3- أتلتيكو مدريد 55 نقطة





4- إشبيلية 53 نقطة





5- خيتافي 49 نقطة





6- فياريال 48 نقطة





7- ريال سوسيداد 47 نقطة





8- فالنسيا 46 نقطة





9- غرناطة 43 نقطة





9- أتلتيك بيلباو 42 نقطة





11- ليفانتي 38 نقطة





12- أوساسونا 35 نقطة





13- ألافيس 35 نقطة





14- بيتيس 34 نقطة





15- بلد الوليد 34 نقطة





16- سيلتا فيجو 30 نقطة





17- إيبار 29 نقطة





18- مايوركا 26 نقطة





19- ليجانيس 25 نقطة





20- إسبانيول 24 نقطة







