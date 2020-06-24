ارتفاع غير مسبوق في الوفيات والإصابات بكورونا في الهند

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:55 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الهند، ارتفاع حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية .

 

وسجلت وزارة الصحة الهندية، 465 وفاة و15968 إصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

 

وكشفت الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس التاجي إلى 14476 حالة وفاة، فيما لا تزال في البلاد 183022 حالة نشطة للفيروس مقابل 258684 حالة شفاء.

 

وتتوزع معظم الإصابات النشطة بين ولايات ماهاراشترا ودلهي وتاميل نادو وكجرات.

 

وأشارت الصحة الهندية، إلى أن الهند تتجاوز الأغلبية الساحقة في دول العالم من حيث معدل الوفيات جراء كورونا بالنسبة لعدد المواطنين.

 

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية الهندية، الاثنين، عن تسجيل 15372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتزداد الحصيلة العامة للحالات إلى 426397.

 

وقالت الصحة الاتحادية الهندية: إن عدد وفيات كورونا بلغ في اليوم الماضي 423 شخصا، ما رفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 13695.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,101 مليون إصابة، بينهم أكثر من 471 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,874 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الهند ارتفاع عدد الاصابات

أخبار تهمك

قرار جديد من كيكي سيتين ضد سياسة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 3 ساعات

السودان تدرس اللجوء لمجلس الأمن.. تطورات عاجلة في ملف سد النهضة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ يوم

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ يوم

هل ستفرض الحكومة ضريبة جديدة على مستخدمي الآيفون في مصر؟

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

منذ يوم

حقيقة فرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

بريطانيا تسجل 202 حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا

إيطاليا تسجل 34 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

"جونز هوبكنز": ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم لـ8.5 مليون حالة

الإمارات: زوجان بعقدهما الثامن من العمر يتعافيان من كورونا

روسيا: تسجيل 7,9 ألف إصابة جديدة بكورونا.. و181 حالة وفاة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:56 م

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

11:58 ص

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

11:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!