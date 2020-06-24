الإعلان عن موعد استئناف تصوير Jurassic World العالم الجوراسي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:23 م
Jurassic World العالم الجوراسي
Jurassic World العالم الجوراسي
Jurassic World العالم الجوراسي ، تأثرت العديد من الأعمال الدرامية والفنية بكورونا، وتكبدت الصناعة ككل خسائر كبيرة، شأنها شأن بقية القطاعات، حيث تأجل تصوير العديد من الأعمال التي كان من المقرر عرضها في وقت سابق.

عودة تصوير Jurassic World العالم الجوراسي

وتصدر فيلم Jurassic World العالم الجوراسي البريطاني ترند محرك جوجل اليوم الأربعاء عقب الإعلان عن موعد استئناف التصوير، والعودة إلى الأستوديوهات، من أجل إتمام المشاهد المتبقية له تمهيداً لعرضه.

موعد استئناف Jurassic World العالم الجوراسي

وأعلنت الجهات المنتجة لفيلم Jurassic World العالم الجوراسي موعد استئناف تصوير مشاهده حسبما أعلنت وسائل إعلامية بريطانية، والمقرر في الـ6 من يوليو المقبل في المملكة المتحدة.

إجراءات Jurassic World العالم الجوراسي

ومن المقرر أن يستكمل Jurassic World العالم الجوراسي وفق قائمة واسعة من إجراءات الصحة والسلامة المعمول بها في البلاد، ليكون أول عمل فني يُستأنف تصويره في بريطانيا بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو استكمالا لسلسلة أفلام حديقة الديناصورات التي حققت نجاحا وانتشارا واسعا.

فريق عمل Jurassic World العالم الجوراسي

وقالت ديلي ميل، إن فريق عمل فيلم Jurassic World العالم الجوراسي يستعدون لعمل اختبارات كورونا، قبل الشروع في استئناف تصوير الفيلم، مؤكداً أنّ صناع الفيلم يضعون إجراءات صارمة خوفا من توقف التصوير مرة أخرى في حالة الاشتباه بإصابة أحد من العاملين بالفيلم.

توقف تصوير Jurassic World العالم الجوراسي

يُذكر أن Jurassic World العالم الجوراسي قد أعلن عن توقف تصويره، من قبل شركة يونيفيرسال بيكتشرز بسبب انتشار جائحة التي اجتاحت العالم، ويأتي ذلك بعدما تم تصوير عدد من مشاهد الفيلم في لندن حيث كان من المقرر عرضه في 2021.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيلم Jurassic World العالم الجوراسي العالم الجوراسي Jurassic World العالم الجوراسي Jurassic World

أخبار تهمك

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 3 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ يوم

حقيقة فرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

السودان تدرس اللجوء لمجلس الأمن.. تطورات عاجلة في ملف سد النهضة

منذ 43 دقيقة

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 16 ساعة

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم

تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

منذ يوم

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ يوم

قرار جديد من كيكي سيتين ضد سياسة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

هل ستفرض الحكومة ضريبة جديدة على مستخدمي الآيفون في مصر؟

منذ ساعة و 23 دقيقة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

الخارقون 2" و "عالم الديناصورات" يتربعان على قمة إيرادات أفلام الصيف

جيف جولدبلوم يكشف عن تفاصيل دوره بالجزء القادم من فيلم Jurassic World 3

الكشف عن العنوان الرسمي للجزء الثالث من سلسلة أفلام Jurassic World

بريطانيا تشهد قريبا عودة صناعة السينما على أرضها

المشاركين في فيلم Jurassic World يخضعون لاختبارات "كورونا" قبل التصوير

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:56 م

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

11:58 ص

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

11:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!