الإعلان عن موعد استئناف تصوير Jurassic World العالم الجوراسي

Jurassic World العالم الجوراسي ، تأثرت العديد من الأعمال الدرامية والفنية بكورونا، وتكبدت الصناعة ككل خسائر كبيرة، شأنها شأن بقية القطاعات، حيث تأجل تصوير العديد من الأعمال التي كان من المقرر عرضها في وقت سابق.





عودة تصوير Jurassic World العالم الجوراسي





وتصدر فيلم Jurassic World العالم الجوراسي البريطاني ترند محرك جوجل اليوم الأربعاء عقب الإعلان عن موعد استئناف التصوير، والعودة إلى الأستوديوهات، من أجل إتمام المشاهد المتبقية له تمهيداً لعرضه.





موعد استئناف Jurassic World العالم الجوراسي





وأعلنت الجهات المنتجة لفيلم Jurassic World العالم الجوراسي موعد استئناف تصوير مشاهده حسبما أعلنت وسائل إعلامية بريطانية، والمقرر في الـ6 من يوليو المقبل في المملكة المتحدة.





إجراءات Jurassic World العالم الجوراسي





ومن المقرر أن يستكمل Jurassic World العالم الجوراسي وفق قائمة واسعة من إجراءات الصحة والسلامة المعمول بها في البلاد، ليكون أول عمل فني يُستأنف تصويره في بريطانيا بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو استكمالا لسلسلة أفلام حديقة الديناصورات التي حققت نجاحا وانتشارا واسعا.





فريق عمل Jurassic World العالم الجوراسي





وقالت ديلي ميل، إن فريق عمل فيلم Jurassic World العالم الجوراسي يستعدون لعمل اختبارات كورونا، قبل الشروع في استئناف تصوير الفيلم، مؤكداً أنّ صناع الفيلم يضعون إجراءات صارمة خوفا من توقف التصوير مرة أخرى في حالة الاشتباه بإصابة أحد من العاملين بالفيلم.





توقف تصوير Jurassic World العالم الجوراسي





يُذكر أن Jurassic World العالم الجوراسي قد أعلن عن توقف تصويره، من قبل شركة يونيفيرسال بيكتشرز بسبب انتشار جائحة التي اجتاحت العالم، ويأتي ذلك بعدما تم تصوير عدد من مشاهد الفيلم في لندن حيث كان من المقرر عرضه في 2021.



