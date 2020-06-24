بعد أن منحنهم الجنسية.. إرهابيو ليبيا يضربون بريطانيا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:04 م
بريطانيا
بريطانيا
وكالات

منحت السلطات البريطانية، حق اللجوء لعدد من المتشددين الليبيين، بعد اتهام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بسحق المتمردين على سلطته في 2011، وحتى قبل ذلك التاريخ، عندما كان رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير، يتفاوض مع القذافي.

 

ودعم دايفيد كاميرون، بعد وصوله إلى رئاسة الوزراء في بريطانيا، الجماعات الساعية إلى الإطاحة بالقذافي، فسمح لمئات المهاجرين الليبيين في بريطانيا بالعودة إلى بلادهم للمشاركة في الحرب الأهلية الدائرة في وطنهم الأم.

 

 وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، أن من بين الذين غادروا، أعضاء في الجماعة الإسلامية المقاتلة، كانوا مستقرين في مدينة مانشستر البريطانية بعد الهروب من نظام القذافي.

 

ويُعدّ أبو أنس الليبي من أبرز عناصر الجماعة الذين وصلوا إلى بريطانيا، والحصول على حقّ اللجوء في تسعينيات القرن الماضي.

 

وفي 1998، أدرج أبو أنس الليبي على قائمة أكثر المطلوبين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، بعد الاشتباه في تورطه في هجوم تنظيم "القاعدة" على سفارات أمريكية في شرق إفريقيا.

 

لكن الليبي لاذ بالفرار قبل وصول عناصر الشرطة البريطانية إلى بيته في منطقة شاتهام هيل، وعثر المحققون في بيته على كتاب يشرح فكر تنظيم القاعدة ويُقدّم صورة عن تدريباتها والأهداف التي تضعها نصب العين في البلدان الغربية.

 

وتقول المصادر إن قوات أمريكية تمكّنت بعد سنوات من اعتقال أبو أنس الليبي في العاصمة طرابلس في 2013، لكنه توفي بالسرطان قبل بداية محاكمته بنيويورك في 2015.

 

في 2004، قاد طوني بلير جهوداً لدمج القذافي في المجتمع الدولي، وأبلغ جهاز المخابرات البريطاني "إم آي 6" نظيرته الأمريكية بمكان وجود زعيم الجماعة الإسلامية الليبية للقتال، عبد الحكيم بلحاج، في تايلاند.

 

وقد أوقفت الشرطة البريطانية الليبي خيري سعد الله، الذي قتل طعنا ثلاثة أشخاص وأصاب آخرين، داخل متنزه في مدينة رينيدغ جنوبي بريطانيا، ما أثار عدداً من الأسئلة حول العلاقة "المعقدة" والشائكة بين بريطانيا والمتشددين الليبيين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا خيري سعد الله أبو أنس الليبي

أخبار تهمك

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مذبحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ يوم

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ 18 دقيقة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ يوم

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم

تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

منذ يوم

قرار جديد من كيكي سيتين ضد سياسة برشلونة

منذ 37 دقيقة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجآت في التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام مايوركا بالدوري الإسباني

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

تدعمه قطر.. كل ما تريد معرفته عن الإرهابي الليبي عبدالحكيم بلحاج

تركيا وقطر.. جسر الإرهابيين إلى ليبيا دعماً للإخوان

ما وراء العلاقة الشائكة بين بريطانيا ومتشددي الوفاق بليبيا؟

محمد عماري.. إرهابي ليبي يساعد على نشر التطرف في بريطانيا

مصادر: أبو أنس الليبي من أوائل عناصر الإخوان الذين وصلوا إلى بريطانيا

الكشف عن العلاقة الشائكة بين بريطانيا وميليشيات الوفاق بليبيا؟

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 ص

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

01:56 م

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

11:58 ص

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

11:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!