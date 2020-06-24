وصفات سهلة.. طريقة تحضير كيك بالفستق والورد
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:00 م
المقادير:
- 190 جرام معجون الفستق الحلبي.
- 70 جرام جلوكوز.
- 6 بياض بيض.
- 280 جرام سكر ناعم.
- 110 جرام بودرة اللوز.
- 75 جرام زيت بذور العنب.
- 55 جرام كريمة دوبل.
- 160 جرام طحين متعدد الاستعمالات.
- 6 جرام باكينج باودر.
- 3 جرام ملح خشن.
- 115 جرام زبدة غير مملحة، مذوبة.
- 40 جرام سكر ناعم.
- 250 جرام معجون الفستق الحلبي.
- 1 جرام ملح خشن.
- 1 ملعقة صغيرة ماء الزهر.
- 1 ملعقة صغيرة ماء الورد.
للتقديم:
1/2 كوب فستق حلبي.
2 ملعقة كبيرة ورد دمشقي مجفف.
طريقة التحضير:
- في وعاء، يخفق معجون الفستق الحلبي مع الجلوكوز لـ2 إلى 3 دقيقة.
- يضاف بياض البيض واحد تلو الآخر مع الخلط، حتى يتجانس كل البيض.
- يصب السكر الناعم ووطحين اللوز بسرعة بطيئة لـ2-3 دقائق حتى يصبح الخليط كثيفاً.
- يضاف زيت بذور العنب بشكل خيط رفيع والكريمة الدوبل ويخفق مرة أخرى لـ1 دقيقة.
- يضاف الطحين والباكينج باودر والملح ويخفق لـ2-3 دقائق حتى يصبح الخليط ناعماً وأكثف بقليل.
- يمد الخليط في قالب الكيك مبطنة بورق زبدة بطبقة مستوية. ويخبز على حرارة 180 درجة مئوية لـ48 دقيقة، يبرد.
كريمة الفستق الحلبي
- تخلط الزبدة والسكر معاً في وعاء. تخلط على سرعة متوسطة لـ 2 إلى 3 دقائق.
- يضاف معجون الفستق الحلبي والملح وماء الزهر وماء الورد ويخلط جيداً حتى يصبح اللون أخضر فاتح.
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