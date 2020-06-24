وصفات سهلة.. طريقة تحضير كيك بالفستق والورد

المقادير:

- 190 جرام معجون الفستق الحلبي.

- 70 جرام جلوكوز.

- 6 بياض بيض.

- 280 جرام سكر ناعم.

- 110 جرام بودرة اللوز.

- 7 5 جرام زيت بذور العنب.

- 55 جرام كريمة دوبل.

- 160 جرام طحين متعدد الاستعمالات.

- 6 جرام باكينج باودر.

- 3 جرام ملح خشن.

- 115 جرام زبدة غير مملحة، مذوبة. - 40 جرام سكر ناعم. - 250 جرام معجون الفستق الحلبي. - 1 جرام ملح خشن. - 1 ملعقة صغيرة ماء الزهر. - 1 ملعقة صغيرة ماء الورد.

للتقديم: 1/2 كوب فستق حلبي. 2 ملعقة كبيرة ورد دمشقي مجفف.





طريقة التحضير:

- في وعاء، يخفق معجون الفستق الحلبي مع الجلوكوز لـ2 إلى 3 دقيقة.





- يضاف بياض البيض واحد تلو الآخر مع الخلط، حتى يتجانس كل البيض.





- يصب السكر الناعم ووطحين اللوز بسرعة بطيئة لـ2-3 دقائق حتى يصبح الخليط كثيفاً.





- يضاف زيت بذور العنب بشكل خيط رفيع والكريمة الدوبل ويخفق مرة أخرى لـ1 دقيقة.





- يضاف الطحين والباكينج باودر والملح ويخفق لـ2-3 دقائق حتى يصبح الخليط ناعماً وأكثف بقليل.





- يمد الخليط في قالب الكيك مبطنة بورق زبدة بطبقة مستوية. ويخبز على حرارة 180 درجة مئوية لـ48 دقيقة، يبرد.





كريمة الفستق الحلبي

- تخلط الزبدة والسكر معاً في وعاء. تخلط على سرعة متوسطة لـ 2 إلى 3 دقائق.



