تعرف على المتاحف والمناطق الأثرية التي سيتم إعادة فتحها تدريجيًا (فيديو)

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن الإجراءات الاحترازية المتبعة عقب فتح المناطق الآثرية تدريجيًا.





وأضاف "وزيري"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن المرشدين سيتحدثون للسائحين عن طريق سماعات تستخدم لمرة واحدة ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار كورونا ومنع تكدس السائحين حول المرشدين، إلى جانب وضع ملصقات على الأرض في جميع المزارات لتطبيق التباعد الاجتماعي.





وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيتم تعقيم المزارات الأثرية والكشف على الزائرين والعاملين بقياس درجات الحرارة قبل كل زيارة، مع ضرورة ارتداء الكمامات.





ولفت "وزيري"، إلى أنه سيتم إعادة افتتاح متحف شرم الشيح مع نهاية شهر يونيو، موضحًا أن وزير الآثار سيتوجه غدًا لزيارة مرسى مطروح، وسيتم افتتاح متحفين بمرسى مطروح الجمعة المقبلة وهما متحف مرسى مطروح ومتحف كهف رومال، مع تفقد بعض المناطق السياحية هناك، موضحًا أن هناك قرار بفتح تدريجي لبعض المناطق الأثرية بداية يوليو، تبدا بافتتاح معبدي أبو سمبل الكبير والصغير، ومعبد فيلة في أسوان، ووداي الملوك والدير البحري ومعابد الكرنك ومتحف الأقصر، ومنطقة القلعة، ومنطقة آثار الأهرامات.





وأوضح، أنه عقب زيارة وزير السياحة لمطروح سوف يتجه للإسكندرية، لإعادة افتتاح بعض المناطق الأثرية ومنها عمود السواري، وكوم الشقافة ومتحفي المجوهرات والمتحف القومي، مع تفقد بعض فنادق المحافظة.





وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء الموافق 2362020، بالإعلان عن عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلي:-





1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود بنسبة 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.





2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.





3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة 9 مسًاء.





4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مسًاء.





5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.





6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة 4 صباحًا





7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثب غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.





8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.





9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.





10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.





وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.





واستكمل مدبولي حديثه: "نحن بنتابع ع مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنين الاستمتاع بها".



