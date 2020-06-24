25 أغسطس.. الحكم على 8 متهمين بـ"أحداث ميدان الشهداء"

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، حجز إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط في أحداث العنف التي شهدها ميدان الشهداء بحلوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء"، للحكم بجلسة 25 أغسطس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية ومحمد الجمل

كانت محكمة النقض، قضت في يوليو الماضي، بقبول طعن المتهمين في القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين في قضية أحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان فى يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.


حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة النطق بالحكم في اعادة إجراءات محاكمة المتهم ابراهيم حنفي عبد الغفار وآخر في أحداث عنف منطقة الظاهر، لجلسة 24 أغسطس المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كانت قد اصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الظاهر

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الإنضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث بوابة الفجر الفجر احداث ميدان الشهداء

أخبار تهمك

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ يوم

قرار جديد من كيكي سيتين ضد سياسة برشلونة

منذ 36 دقيقة

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجآت في التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام مايوركا بالدوري الإسباني

منذ ساعة و 26 دقيقة

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ ربع ساعة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

منذ يوم

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مذبحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ يوم

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 14 ساعة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ يوم

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 ص

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

01:56 م

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

11:58 ص

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

11:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!