استراتيجية جديدة لجهاز حماية المستهلك (فيديو)

قال الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك استراتيجية جديدة للجهاز خلال المرحلة المقبلة تعتمد على توعية المستهلك والتاجر بحقوقهم وواجباتهم، وفقًا لقانون حماية المستهلك.





وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أمن وأمان" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قانونا من أقوى قوانين حماية المستهلك في العالم أجمع.





وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك نظام إلكتروني جديد لعرض شكاوى المستهلكين على الشركات أول بأول لسرعة حلها، منوهًا بأن 60% من السوق المصري تجارة غير منتظمة، وهناك 4 محاور رئيسية لإعادة السوق المصري المنتظم تم عرضها على وزارة التموين والوزارات المعنية.





وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الجهاز بالإضافة إلى عمله خلفا للواء راضي عبد المعطي، رئيس الجهاز السابق لحين انتهاء تشكيل مجلس إدارة جديد للجهاز وفقا لأحكام قانون جهاز حماية المستهلك.





كان جهاز حماية المستهلك قد أهاب بالمواطنين الإبلاغ عن أيه ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أيه معلومات بشأنها، مؤكدًا على أهميه تفعيل الرقابة المجتمعية في اطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية، كما وجه الجهاز رساله للتجار ومقدمي الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وعدم حجب السلع والامتناع عن أي ممارسات سلبيه تضر المستهلك مؤكدا ان القانون سيطبق على كافة المخالفين.





وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات لاسيما الطبية منها، والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريًا من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.



