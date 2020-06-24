برلماني: ثورة 30 يونيو غيرت مسار الدولة المصرية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
تقدم الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، بالتهنئة للبطل الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى العظيم بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.

وأكد النائب في بيان صحفي، أن هذه الثورة الخالدة غيرت مسار الدولة المصرية لتجعلها واحدة من أهم الدول الديمقراطية المدنية الحديثة التى أصبح لها دورها التاريخى والريادى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.


وأكد "حساسين"، أن المشروعات القومية الكبرى والإنجازات التي تمت خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو المجيدة كانت أكبر رد على المشككين وقطعت ألسنة المزايدين والكارهين والمتطاولين من قوى الشر والظلام والإرهاب على هذه الثورة العظيمة، مشيرا إلى أن ما حققه الرئيس السيسي خلال 6 سنوات لم تحققه مصر على مدى أكثر من نصف قرن.
كما أكد عضو مجلس النواب أن هذه الثورة العظيمة والخالدة وغير المسبوقة في تاريخ البشرية جمعاء نجحت ليس في القضاء على الفاشية الدينية وعصابات جماعة الإخوان الإرهابية وحكم دولة المرشد داخل مصر فقط وإنما على مستوى المنطقة بأسرها والعالم كله.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى اليوم.


وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي «القاهرة، الجيزة والقليوبية»، بينما سجلت محافظات «البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء» أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معدلات الإصابة لاجراءات فيروس كورونا ضحايا كورونا بوابة الفجر الفجر الصحة العالمية

أخبار تهمك

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم

تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

منذ يوم

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ يوم

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ يوم

قرار جديد من كيكي سيتين ضد سياسة برشلونة

منذ 9 دقائق

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 23 ساعة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 14 ساعة

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام مايوركا بالدوري الإسباني

منذ ساعة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ أقل من ساعتين

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 18 ساعة

مذبحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رد فعل المواطنين عند لقاء السيسي: "ربنا يحبب فيك خلقه" (فيديو)

وزير التعليم العالي: نتوقع بدء انخفاض إصابات كورونا في هذا الموعد (فيديو)

وزير التعليم العالي: تسجيل 1000 إصابة بكورونا يوميا "غير مقلق"(فيديو)

وزير التموين: الرئيس "السيسي" وجه بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي مع بداية أزمة كورونا

"الصحة": الاستعانة بالأطباء على المعاش لا يعني وجود عجز (فيديو)

برلماني: السيسي حقق إنجازات تفوق الخيال

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 ص

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

11:58 ص

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

11:42 م

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!