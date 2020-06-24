تعافي 18 مصابًا بكورونا وخروجهم من عزل مستشفى الواسطى ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم الأربعاء، عن تعافي 18 حالة من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من عزل مستشفى الواسطى المركزي، وقد أثنى الدكتور محمد هاني غنيم المحافظ على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية.





وجاء ذلك عقب خضوع الحالات للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة،





وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.





وثمن المحافظ، دور الطاقم الطبي بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطني.





وتقدم الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالشكر للدكتور أحمد بغدادي، مدير العلاجي والدكتور محمود حسين، مدير المستشفيات والدكتور كرم سعد، مدير مستشفى الواسطى المركزى على المتابعة المستمرة.



