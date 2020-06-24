"الكهرباء": إنفاق 436 مليون جنيه لتطوير شبكة كهرباء الجيزة

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أنها نفذت العديد من عمليات التطوير والأحلال والتجديد في نطاق قطاع شبكات الكهرباء الخاصة بمحافظة الجيزة لضمان وصول التيار الكهرباء لعدد43 مليون مشترك.





وقالت الوزارة في بيانا لها، إن هذه الأعمال انتهت في ابريل 2020 وبلغ حجم تكلفتها نحو 436 مليون جنيه وستساعد المحافظة علي رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين.

وأوضحت الوزارة أن عمليات التطوير شملت ما يلي:

- تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 85 محول.

- تركيب صناديق جهد منخفض بعدد 267 صندوق.

- مد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 105 كم.

- مد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 81 كم.

- مد خطوط هوائية جهد متوسط بإجمالى أطوال 26 كم.

- تركيب أعمدة جهد متوسط بعدد 101 عامود.

- مد خطوط هوائية جهد منخفض بإجمالى أطوال 31 كم.

- تركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 243 عامود.

- تدوير محولات قدرات مختلفة بعدد 60 محول.

- إحلال وتجديد صناديق جهد منخفض بعدد 118 صندوق.

- إحلال وتجديد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 78 كم.

- إحلال وتجديد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 22 كم.

- إحلال وتجديد خطوط هوائية جهد متوسط بإجمالى أطوال 46 كم.

- إحلال وتجديد أعمدة جهد متوسط بعدد 68 عامود.

- إحلال وتجديد خطوط هوائية جهد منخفض بإجمالى أطوال 208 كم.

- تركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 1020 عامود.





وفيما يتعلق بخطة احلال الخطوط الهوائية المارة أعلى كتل سكنية إلى كابلات أرضية فقد تم استبدال خطوط هوائية جهد متوسط تمثل خطورة على المواطنين ضمن خطة الدولة بإجمالى تكلفة (33) مليون جنيه بقطاعات الشركة المختلفة حتى نهاية ابريل 2020

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وإلى جانب الطفرة الملحوظة في عمليات تأهيل مراكز خدمة العملاء (كأعمال مدنية – ومنظومات رقمية مميكنة) فان الشركة تعمل لتسريع الاجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد، وذلك مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظاً على سلامة العملاء والعاملين.





وحول تطوير مراكز خدمة العملاء بالشركة فقد تم تطوير برنامج خدمة العملاء الموجود بجميع إدارات الشركة من خلال إستحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشركة من خلاله بحيث يتعامل المشترك مع شباك واحد والحصول على الخدمة ، وذلك عن طريق إنشاء أكثر من شباك واحد فى نفس الإدارة لتقديم الخدمة من خلاله ، وتم تطبيق ذلك النظام فى جميع إدارات الشركة .





وحول برنامج القراءة الموحد والذى يهدف إلى تقليل الأخطاء البشرية ودقة فواتير الكهرباء وذلك عن طريق أخذ صورة للعداد على الطبيعة وتحميلها على الأجهزة المخصصة لذلك لدى الكشافين ليتم ارسالها مباشرة الى مراكز تجميع قراءات العدادات وقد تم تفعيل البرنامج بالإدارات التجارية المختلفة .





واشارت الوزارة إلى أنه تم إنشاء إدارة لخدمة المستثمرين فقط بقطاعات شبكات الجيزة بمدينة 6 أكتوبر وذلك لإنهاء إجراءات المستثمرين الذين تقع إستثماراتهم فى نطاق الشركة وتسهيل وتقليل زمن الإجراءات لأقصى مدى حيث تم تخفيض الحد الأقصى لفترة الدورة المستندية الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى لتصبح (18) يوم والذى أشاد بها البنك الدولى خلال زيارته لإدارة خدمة المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر.





وأوضحت الوزارة أن بالنسبة لإجراءات الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار خلال الفترة 1/7/2019 حتى 30/4/2020 فقد تم تحصيل عدد (317 ألف) محضر بقيمة تصل إلى حوالى 285 مليون جنيه بقطاعات شبكات الجيزة.

وأضافت الوزارة أنه قد بلغت عدد عمليات السداد الإلكتروني للعدادات الميكانيكية والرقمية بقطاعات شبكات الجيزة حوالى (418 ألف)عملية سداد بإجمالي قيمة تبلغ حوالي 103 مليون جنيه.





وجدير بالذكر أن قطاعات شبكات الجيزة يضم إدارات كل من الــــدقى ، بشتيل ، بولاق الدكرور ، الـهرم1 ، الـهرم2 ، فيصل ، 6أكتوبـر1 ، 6أكتوبـر2 ، الشيخ زايد ، شمال ريف الجيزة 1، شمال ريف الجيزة 2 ، وسط ريف الجيزة ، وجنوب ريف الجيزة.