جهاز دمياط: الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لـ41 عمارة بـ"الإسكان المتميز"









صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع و المرافق لـ41 عمارة بمشروع الإسكان المتميز غرب الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم 20 عمارة بالمشروع للفائزين بها فور الانتهاء من اعتماد مواعيد التسليم والتى من المقرر أن تكون خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري.









وقال المهندس محمد رجب: سيتم طرح 21 عمارة متبقية بالمشروع في أقرب وقت، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشطيب باقي العمارات وهى جاهزة للطرح، ، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً الانتهاء من تركيب عدد( ٤) أكشاك محولات بقدرة (ألف.ك.ف )، وتربيط الكابلات واختبارها وتركيب شبكة الضغط المنخفض لإطلاق التيار الكهربائي بالعمارات حتي تكون جاهزة للتسليم للحاجزين أو الطرح على المواطنين.









وذكر رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أنه تم التنبيه على جميع الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة العاملين بالموقع.



