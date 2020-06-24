84 مليون دولار استثمارات جديدة لسامسونج في مصر خلال الـ5 السنوات المقبلة





عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاء موسعا مع وفد شركة سامسونج العالمية تضمن شونكي كوان رئيس مجلس ادارة شركة سامسونج مصر وجهوان لي رئيس الشركة للمبيعات وعدد من مسئولي الشركة حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية فى مصر وعدد من المشروعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.









وقالت الوزيرة ان الحكومة تقدر استثمارات شركة سامسونج العالمية الكبيرة فى السوق المصري والتى توفر الالآلف من فرص العمل بمحافظات الصعيد،مشيرة إلى أن مشروع الشركة فى مصر ساهم فى زيادة صادرات الالكترونيات المصرية للأسواق العالمية حيث تصدر الشركة مايزيد عن 85% من إنتاجها لأسواق منطقة الشرق الأوسط وأسواق الدول العربية وأسواق الدول الأوربية وعدد من أسواق دول القارة الإفريقية.









وأشارت جامع إلى دعم الوزارة لخطط الشركة التوسعية بالسوق المصري والتى تتضمن انشاء مصانع جديدة لانتاج شاشات الحاسب الالي بجانب مصنع انتاج التليفزيونات وباستثمارات تبلغ 84 مليون دولار على 5 سنوات، لافتة الى انه سيتم خلال المرحلة المقبلة التنسيق بين الوزارة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية وشركة سامسونج لاستكمال اجراءات انشاء التوسعات الجديدة.









واكدت الوزيرة التزام الوزارة الكامل بدعم كافة المشروعات الاستثمارية بالسوق المصرى سواء المحلية أو الأجنبية من خلال توفير كافة الخدمات الصناعية والتجارية والعمل على حل كافة التحديات التى تواجه هذه الاستثمارت من خلال الوزارة واجهزتها وبالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، مشيرة الى امكانية الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بدول القارة الافريقية فى الترويج لمنتجات الشركة وتوفير الفرص التصديرية بمختلف اسواق القارة.

وحول رغبة الشركة فى تطوير سلاسل الامداد لتصنيع مستلزمات الانتاج الخاصة بشركة سامسونج اكدت جامع دعم الوزارة لهذا التوجه بهدف الاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى الشركة فى توطين صناعة الالكترونيات وكذا لتحقيق رؤية وخطة الوزارة فى احلال الواردات بمنتجات محلية الصنع وهو الامر الذي يزيد من القيمة المضافة للمنتجات المصرية فى السوقين المحلي والخارجي.









ومن جانبه اكد شونكي كوان رئيس مجلس إدارة مصنع سامسونج للإلكترونيات فى مصر دعم الشركة للدولة المصرية من خلال استمرار منظومة العمل والانتاج بمشروعاتها في مصر الى جانب تنفيذ توسعات استثمارية جديدة تسهم فى مساندة الاقتصاد المصرى في ظل جائحة كورونا العالمية وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مصر تحظى بأهمية كبيرة من جانب الشركة خاصة وانها تمثل احدي الدول المحورية بالمنطقة وبوابة رئيسية لنفاذ منتجات الشركة للأسواق الاقليمية والدولية.







