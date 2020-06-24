وزارة التضامن الاجتماعى: اتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من "كورونا" حال فتح الحضانات

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:06 م
نيفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي
نيفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي
تبحث وزارة التضامن الاجتماعى، في الوقت الحالي، موقف فتح حضانات الأطفال، وأنه فى حالة صدور قرارًا سيتم اتخاد كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إعادة فتح الحضانات.  

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت منذ عدة أيام إنه لم يتم اتخاذ أى قرارات بشأن فتح حضانات حتى الآن بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، والوزارة تولى اهتماماَ كبيراً بالأطفال والحفاظ على صحتهم، لذلك لم يتم اتخاذ أى إجراءات متعلقة بفتح الحضانات حتى الآن.

جدير بالذكر أن نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، كانت قد قررت تعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات فى كافة محافظات الجمهورية، تزامناً مع القرارات التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء بمد وقف العمل بالمدارس والجامعات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أكد أن فيروس كورونا سيظل متوطن وعلينا التعايش معه، مؤكدًا أن هناك قطاعات تضررت وكان هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بالوقوف بجانب العمالة غير المنتظمة، مؤكدا أيضا على تمسك الحكومة بالإجراءات الاحترازية مع عودة عجلة الإنتاج، وأن الدولة تتجه للفتح التدريجي لكافة الأنشطة.

وأعلن رئيس الوزراء عن القرارات التى سيتم تطبيقها اعتبارا من السبت القادم 27 يونيو ومنها، إعادة فتح المطاعم والمقاهى مع السماح بـ 25% من طاقتها مع منع إستخدام الشيشة نهائيا وإعادة فتح النوادى الرياضية ومراكز الشباب وفقا لما تم الإعلان عنه مسبقا من قبل وزير الشباب والرياضة، مشددا على أن عدم ارتداء الكمامة يعرض المواطنين والمنشآت للعقوبة.

كما أعلن رئيس الوزراء عن القرارات التي سيتم تطبيقها اعتبارا من السبت القادم 27 يونيو ومنها، إعادة فتح المطاعم والمقاهى مع السماح بـ 25% من طاقتها مع منع إستخدام الشيشة نهائيا وإعادة فتح النوادى الرياضية ومراكز الشباب وفقا لما تم الإعلان عنه مسبقا من قبل وزير الشباب والرياضة، مشددا على أن عدم ارتداء الكمامة يعرض المواطنين والمنشآت للعقوبة ، وأعلن رئيس الوزراء أن غلق المحال التجارية والمولات سيتم بداية من التاسعة مساء بدلا من السادسة مساء والمطاعم والمقاهى من العاشرة مساء، مع استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة وحدائق.

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