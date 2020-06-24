الولايات المتحدة تسجل آلاف الإصابات بكورونا يوميا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
يقوم المسؤولون الأمريكيون بمحاولات يائسة لحث السكان للبقاء في منازلهم، وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بعد ظهور حالات مقلقة في عدة ولايات، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

سجلت ولاية كاليفورنيا 5019 حالة إصابة جديدة يوم الاثنين. في فلوريدا، أعلن المسؤولون عن 3289 تأكيدًا في يوم واحد. وشهدت أريزونا 3،591 حالة جديدة في يوم واحد. في تكساس، قالت السلطات الصحية أن الحالات الجديدة والاستشفاء في المستشفيات يرتفع بأسرع معدل لها حتى الآن - وهو المعدل الذي وصفه الحاكم جريج أبوت بأنه "غير مقبول".

فهم يشهدون من بين 26 ولاية - وهو رقم في ارتفاع أيضًا - زيادة في الحالات الجديدة مقارنة بالأسبوع السابق.

وقالت أحد الخبراء إن الوباء "يخرج بسرعة عن نطاق السيطرة" في أماكن كثيرة للغاية.

واوضحت "ضحى الأمريكيون بالكثير من أجل ذلك - فقد الناس وظائفهم، وخرج الأطفال من المدرسة وكان ذلك من أجل منحنا الوقت لزيادة قدراتنا في الاختبار والتتبع والعزل، حتى نتمكن من احتواء الفيروس قدر الإمكان، عندما نفتح مرة أخرى، ولكن للأسف، فتحنا مبكرًا جدًا، والآن نشهد هذه الطفرات في جميع أنحاء البلاد"، مشيرة الي إنها لا تعتقد أن هناك إرادة سياسية أو دعم لإغلاق البلاد مرة أخرى.

وقد أصيب أكثر من 234700 شخص في أنحاء الولايات المتحدة بالفيروس منذ بداية الوباء وتوفي ما لا يقل عن 121،225، وفقا لجامعة جونز هوبكنز. تمثل البلاد ربع إجمالي الإصابات في العالم ومجموع الوفيات العالمية

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