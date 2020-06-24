عبر "فيس بوك".. عاطل يروج لبيع الكمامات مجهولة المصدر بالمنيا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن المنيا، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع الكمامات مجهولة المصدر عبر صفحات "فيس بوك"، بالمنيا.

وتابعت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مُستخدم أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية "كمامات واقية" مجهولة المصدر في غير الأماكن المخصصة لها لمن يرغب من المواطنين.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وتحديد مرتكبها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنيا)، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته وبالتفتيش تم ضبط الهاتف المحمول المُستخدم في ارتكاب الواقعة، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار اليها.

وكما عثر بحوزته على (150) علبة تحتوى على عدد (7500) كمامة معدة للبيع.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار اليه للترويج وبيع مستلزمات طبية "كمامات" عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين الراغبين فى شرائها مستغلًا فى ذلك الطلب عليها بغرض الاستفادة ماديًا.

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجرائم الغش التجارى المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات.

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كمامات مجهولة المصدر حوادث بوابة الفجر المنيا الفجر

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