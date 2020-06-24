نائب رئيس"هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد أعمال توصيل المرافق بالعاصمة الإدارية













قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية، لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة، ومسئولو الجهاز واللجنة المشكلة لمتابعة الأعمال بمشروع الحدائق المركزية.









وبدأ المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته بتفقد أعمال توصيل المرافق بالحي الحكومى، ثم توجه إلى مواقع الحدائق المركزية ( النهر الاخضر ).









كما عقد نائب رئيس الهيئة، اجتماعا مع مسئولي الشركات المنفذة لمشروع الحدائق المركزية لمناقشة الموقف التنفيذي والمعوقات إن وجدت بالموقع، ثم تفقد مواقع العمل بكل قطاع بالحديقة المركزية لمتابعة الموقف علي الطبيعة.









وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، علي مسئولى جميع الشركات بتكثيف العمالة ودفع العمل للتمكن من الانتهاء من المشروعات في المواعيد المقررة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي سلامة الجميع، موضحا أن الزيارة تأتى فى إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية بالعاصمة الإدارية، وإزالة أى عقبات تواجه التنفيذ.

من جانبه أضاف المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهى حدائق سيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.







