المشاركين في فيلم Jurassic World يخضعون لاختبارات "كورونا" قبل التصوير

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:41 ص
Jurassic World
Jurassic World
أعلن موقع "ديلي ميل" البريطاني عن استعداد كافة المشاركين في فيلم Jurassic World: Dominion لخضوعهم لاختبارات فيروس كورونا المستجد، قبل استكمال تصوير الفيلم، وأكد الموقع أن صناع الفيلم يضعون إجراءات صارمة خوفًا من توقف التصوير مرة أخرى في حالة الاشتباه باصابة أحد من العاملين بالفيلم.
 
وكشف موقع فارايتي عن قيام الشركة المنتجة لفيلم Jurassic World: Dominion بتخصيص وحدة صحية كاملة ستقوم بمرافقة طاقم العمل أثناء تصوير الفيلم في المملكة المتحدة، واوضح الموقع أن الوحدة الصحية ستكون مسئولة عن الكشف الدوري علي طاقم العمل والحفاظ علي صحتهم والإطمئنان لعدم وجود أي عدوي بفيروس كورونا أثناء العمل، وحرصت الشركة المنتجة علي وضع شرط ارتداء الكمامة كأساس لبدء العمل خاصة للأشخاص ممن لا يقفون آمام الكاميرات.
 
وكان موقع ديدلاين كشف عن استعداد شركة Universal لإستئناف تصوير فيلم Jurassic World: Dominion في المملكة المتحدة يوم ٦  يوليو المقبل ليكون بذلك هو أول فيلم يستأنف تصويره بالمملكة بعد تفشي فيروس كورونا وتوقف جميع الأفلام السينمائية وغلق دور العرض السينمائي حول العالم.
 
Jurassic World: Dominion واحد من أبرز الأفلام المنتظرة لما لها من شعبية كبيرة لدى الجمهور، ولكن شركة Universal أوقفت التصوير حيث كان العمل يصور منذ شهر فبراير فى لندن لكن الفيروس وتفشيه فى البلاد أوقف التصوير.
 
الفيلم من بطولة دانييلا بينيدا، وبرايس دالاس هوارد، وكريس برات، وديشن لاكمان، ولورا ديرن، وجيك جونسون، وسام نيل، وجيف جولدبلوم، وجاستيس سميث، وعمر سى، وسكوت هيز، وديواندا وايز، وإيزابيلا سيرمون، ومامودو أثى.

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