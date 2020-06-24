الطالع الفلكي الأربِعَاء 24/6/2020..شوَيّةْ حَظ!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الأسد.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يُونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الدّبْرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





اليوم 17 بَؤونَة قبطى ، 24 حُزَيْرَان رُومى ، 3 ذو القعدة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -النّاس نوعين، ناس وشّهم نحس والمصايب بتجرى فرجليهم زَيّى ، وناس وشّهم حلو والبِلْيَة بتجرى معاهم دَيْماً ، زَيّك.(محمّد عوض ح 5 من مسلسل بُرج الحظ-1978)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مِن أسرار مولود بُرج الأسَد

أنّ بإمكانه تحويل الحظّ البائس التعيس إلى حظ ميمُون وقلب الظروف السّيئة لأخرى سعيدة بطريقة عجائبيّة ، يتمتّع بالشعبيّة والحظوة لدى أفراد الجنس الآخر والتواصل معهم دون مجهود منه ، إمتلاكه للأراضى يُعطيه فرصة كبيرة لأن تكون أحد هذه الأراضى وبصورة مفاجئة مُرتفعة الثمن لتهبط عليه ثروة لم يكن ينتظرها ، لذا فشراء الأراضى إستثمارمنصوح به لمواليد الأسد ، يعشق المُمتلكات الملموسة والمجوهرات والتحف الفنيّة وأثمن تحفة لديه هى زوجته وأولاده وهم أثمن شيئ فى حياته لذا لاتحاول الإستخفاف بأثمن مايمتلك مولود الأسد لأنّه وقتها سوف يعمل على وضعك فى خانة أعدى أعدائه، يستشيط غضباً لأقل إشارة تفيد المَعْيَلَة أوالرّغبة فى التملّص من المسئوليّة بعد أن وزّع المسئوليّات على موظّفيه أولاده أو إخوته كنموذج نور الشريف بفيلم العار ، لذا عليه ألا يعتمد بكل ثقله على الآخرين.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: غلّف صراحتك باللطف لتجد الأذن المُنصتة وتكون محل تقدير،إن أردت تطوير مهاراتك فلابديل عن الإنخراط فى كورس تعليمى أو مهنى فوراً.





برج الثور: إحرص على مُرافقة المُحترمين الناجحين بذلك تضمن إكتساب الخبرة أو توثيق العلاقة معهم ، وابتعد عن المشبوهين ، من جاور السّعيد يسعد.

برج الجوزاء: ماقلّ ودلّ، مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك للغير، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.





برج السّرطان: الحظ يعنى مُساندة وقت الحاجة أو فرصة على طبق من فضّة، عليك عدم التأخيرعند ظهور فرصة لوظيفة إضافيّة فى الأفق.





برج الأسد: بإمكانك التخلى مُؤقتاً عن فكرة فريق العمل والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.





برج العذراء : النقود ليست بهذه الأهمية عند مقارنتها بصديق فى ورطة، لا تُحمل نفسك فوق طاقتها لكن على الأقل بإمكانك حل جزء من المشكلة، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان : أسلوبك المُغلف بالمنطقيّة واللطف يُحرج خصمك ويُجبره على التخلى عن عناده والتفكير بالمرونة والحلول الوَسَط، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج العقرب: الكلمة الحلوة لن تُكلفك الكثير، ، لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً وتحويل الخصوم لأصدقاء بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: المثل الإنجليزى يقول عندما تبدأ الأمور فى الضّيق، تبدأ بالتوازى فى الإنفراج ، أوعربيّاً، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها ،فُرِجَتْ وكنت أظنّها لا تفرجُ.





برج الجدى: ليس كل مايلمع ذهباً ، قد تكتشف أن العشب الأخضر هو فطريات عفنة ، لا تلق بنفسك فى علاقة بكل ثقلك قبل أن تفحص الشخص محل العلاقة.





برج الدّلو: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بما يكفى لتعتذر عنها ، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.





برج الحوت: إبحث عن مهاراتك وَ وَظِّفهَا فيما تُجيده ولا تُقلّد الآخرين ، قيمة كل إمرئٍ مايُحسنه ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.



