خلطات طبيعية للحصول على حواجب كثيفة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:45 ص
حواجب كثيفة
حواجب كثيفة
للحصول على حواجب كثيفة، تزيد من جمالك وأنوثتك، إليك عزيزتي مجموعة من الخلطات الطبيعية يمكنك تطبيق الانسب لك بكل سهولة وستحصلين على نتاج فعاله في وقت قصير:

خلطة الحليب 
أحضري وعاء صغيرًا ضعي فيه القليل من الحليب واستخدمي كرات القطن.
افركي بلطف على الحاجبين. 
اتركيه حتى يجف من ثم اغسليه بالماء الفاتر.

خلطة عصير البصل 
اطحني البصل وافركي العصير الذي استخرجته منه. 
ضعي المزيج على كل حاجب حتى يجف. 
اغسلي حاجبيك بالماء بالفاتر والصابون.

خلطة بذور الحلبة 
اطحني القليل من بذور الحلبة مع زيت جوز الهند أو زيت اللوز للحصول على عجينة. 
وزّعيها على الحواجب، واتركيها طوال الليل. 
اغسلي حاجبيك في صباح اليوم التالي وستلاحظين الفرق.

خلطة صفار البيض
اخفقي صفار البيض للحصول على مزيج ليّن. 
ضعيه على الحواجب بواسطة القطن. 
اتركيه لمدة 10 دقائق. ثم، اغسلي حاجبيك بالماء والصابون.

خلطة زيت الزيتون 
دلكي حاجبيك بزيت الزيتون لمدة 3 دقائق، واتركيه طوال الليل، ومن ثم اغسلي حاجبيك في صباح اليوم التالي.

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