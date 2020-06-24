دراسة جديدة: شمس الصيف قادرة على قتل فيروس كورونا (تفاصيل)

كشفت دراسة أمريكية جديدة أجراها علماء الفيروسات المتقاعدون من الجيش الأمريكي وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن أشعة الشمس القوية قادرة على قتل فيروس كورونا في نصف ساعة.





ووفقا للدراسة، فإن أشعة الشمس تقتل الفيروس بسرعة في الهواء الطلق، ما يعني أن الناس من المحتمل أن يكونوا أكثر أمانا في الخارج.





وأوضحت الدراسة أن 30 دقيقة فقط من أشعة الشمس المباشرة كافية للقضاء على الفيروس بنسبة 90%، والسعال الذي يخرج من شخص ما في هذه الأشعة سيتحلل بسرعة ويكون غير ضار في غضون 30 دقيقة.





ووفقا لصحيفة" ذي صن" البريطانية، أعلنت الدراسة أن تأثير ضوء الشمس على فيروس "كورونا" أكبر بكثير في هذا الوقت من العام، حيث أننا نشهد ذروة أشعة الشمس على خطوط العرض، التي تحدث خلال الانقلاب الصيفي.





ويشمل ضوء الشمس الأشعة فوق البنفسجية التي تتلف الحمض النووي للفيروسات، بينما تميل الفيروسات للبقاء على قيد الحياة بشكل أفضل في الطقس البارد لأن لها طبقة واقية دهنية تتحلل عندما تكون دافئة.