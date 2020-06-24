ابنة السفير الحلقة 17 | تفاصيل الحلقة السابعة عشر والأخيرة من المسلسل التركي ابنة السفير sefirin kizi

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:11 ص
ابنة السفير الحلقة 17
ابنة السفير الحلقة 17

ابنة السفير الحلقة 17 | تفاصيل الحلقة السابعة عشر والأخيرة من المسلسل التركي ابنة السفير sefirin kizi

تم عرض الحلقة 17 والأخيرة من مسلسل ابنة السفير على قناة StarTv التركية، وحققت الحلقة نجاحًا ورواجًا واسعًا، نظرًا لنهايتها المأسوية الرائعة التي جعلت الجميع ينتظر الموسم الثاني بفارغ الصبر، حيث من المقرر أن يتم تصويره في شهر سبتمبر المقبل.

وشهدت الحلقة تطورات كبيرة في الأحداث، حيث تم العثور على ملاك وحاول سنجار وناره مصالحتها، ونجحت ناره في تحقيق هذا الأمر ولكن ظلت ملاك على خلاف مع والدها، الذي كان منشغلًا بالعثور على أكين وحاول الوصول بين الروابط التي قد تجمع أكين وكهرمان.

أبطال مسلسل ابنة السفير
مسلسل ابنة السفير بطولة انجين أكيوريك في دور "سنجار، نسليهان أتاغول في دور "نارة"، أوراز كايجلار أوغلو في دور "غديز"، وايرهان ألباي في دور "أكين".

احداث مسلسل ابنة السفير
وتدور أحداث المسلسل حول ملحمة رومانسية تجمع بين سنجار ونارة ولكن تتعرض نارة للاغتصاب من قبل أكين ولن يصدقها سنجار ويظن أنها قامت بخيانته فيطردها من منزله، وتحاول ناره الانتحار بعد ذلك ولكن تنجو من الموت بأعجوبة وترزق بابنتها ملك من سنجار، وتتوالى الأحداث.

ابنة السفير الحلقة 17 | تفاصيل الحلقة السابعة عشر والأخيرة من المسلسل التركي ابنة السفير sefirin kizi

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل ابنة السفير الحلقة السابعة عشر مسلسل ابنة السفير الحلقة 17 مسلسل ابنة السفير الحلقة 17 من مسلسل ابنة السفير ابنة السفير الحلقة 17 ابنة السفير

أخبار تهمك

آخر تطورات صفقة طاهر محمد طاهر مع الأهلي ومطالب المقاولون الاخيره

منذ حوالي 3 ساعات

غضب في الأهلي بسبب صفقة طاهر محمد

منذ حوالي 4 ساعات

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 20 ساعة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ يوم

"يحيي العظام وهي رميم".. ابنة رجاء الجداوي تكشف نصيحة والدتها لها بعد تدهور صحتها

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم

عاجل.. 40 ألف إصابة بكورونا في البرازيل خلال آخر 24 ساعة

منذ حوالي 8 ساعات

مذبحة جديدة تهز برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 14 ساعة

توتنهام يخطب ود نجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

شاهد مسلسل ابنه السفير الحلقة الثانية 2 Sefarin Kızı وموعد وتردد القناة الناقلة له

Sefirin Kızı متابعة موعد عرض مسلسل ابنة السفير التركي الحلقة 4 "الرابعة" عبر قناة star tv

ابنة السفير الحلقة 4 كاملة مترجمة بجودة عالية HD على Shahid.net "قصة عشق" على قناة "ستار تي في Star TV" التركية sefirin kizi اعرف تردد القناة (تفاصيل مثيرة)

موعد عرض مسلسل ابنة السفير التركي الحلقة 4 "Sefirin Kızı 4" الرابعة عبر قناة star tv

Sefirin Kızı 5 موعد عرض مسلسل ابنة السفير 5 الحلقة الخامسة عبر تردد قناة Star tv بأقوى إشارة

تابع مسلسل ابنة السفير 5 مترجمة على موقع قصة عشق ومدبلجة على قناة Star tv تفاصيل مسلسل بنت السفير الحلقة 5 تردد القناة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:42 م

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

مذبحة جديدة تهز برشلونة

08:26 ص

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

10:29 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!