ابنة السفير الحلقة 17 | تفاصيل الحلقة السابعة عشر والأخيرة من المسلسل التركي ابنة السفير sefirin kizi





تم عرض الحلقة 17 والأخيرة من مسلسل ابنة السفير على قناة StarTv التركية، وحققت الحلقة نجاحًا ورواجًا واسعًا، نظرًا لنهايتها المأسوية الرائعة التي جعلت الجميع ينتظر الموسم الثاني بفارغ الصبر، حيث من المقرر أن يتم تصويره في شهر سبتمبر المقبل.





وشهدت الحلقة تطورات كبيرة في الأحداث، حيث تم العثور على ملاك وحاول سنجار وناره مصالحتها، ونجحت ناره في تحقيق هذا الأمر ولكن ظلت ملاك على خلاف مع والدها، الذي كان منشغلًا بالعثور على أكين وحاول الوصول بين الروابط التي قد تجمع أكين وكهرمان.





أبطال مسلسل ابنة السفير

مسلسل ابنة السفير بطولة انجين أكيوريك في دور "سنجار، نسليهان أتاغول في دور "نارة"، أوراز كايجلار أوغلو في دور "غديز"، وايرهان ألباي في دور "أكين".





احداث مسلسل ابنة السفير

وتدور أحداث المسلسل حول ملحمة رومانسية تجمع بين سنجار ونارة ولكن تتعرض نارة للاغتصاب من قبل أكين ولن يصدقها سنجار ويظن أنها قامت بخيانته فيطردها من منزله، وتحاول ناره الانتحار بعد ذلك ولكن تنجو من الموت بأعجوبة وترزق بابنتها ملك من سنجار، وتتوالى الأحداث.



