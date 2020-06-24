تسجيل 160 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا حول العالم

أعلنت جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل نحو 160 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي ارتفاعا عن 150 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 9 ملايين و263,4 ألف حالة.

وأشارت بيانات الجامعة الأمريكية، إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 477584، فيما تماثل للشفاء 4 ملايين وأكثر من 630 ألف شخص.

وكانت الولايات المتحدة، تتصدر قائمة الدول الأكثر إصابة بالجائحة مع مليونين و347 ألف حالة، تليها البرازيل (مليون و146 ألف) وروسيا (599 ألفا) والهند (456,1 ألف) وبريطانيا (307,6 ألف).

ومن أكثرر الدول العربية تضررا بكورونا السعودية (164,1 ألف إصابة) وقطر (89,5 ألف) ومصر (58,1 ألف) والإمارات (45,6 ألف) والكويت (41 ألف).