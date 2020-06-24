ترتيب الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات الثلاثاء

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:35 ص
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
غدير أحمد


أقيمت أمس أربع مواجهات في الأسبوع ال 27 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، التي عاد مجدداً بعد التوقف بسبب انتشارا فيروس كورونا كوفيد-19.

استطاع فريق نابولي تحطيم هيلاس فيرونا بهدفين نظيفين، إحرز الهدف الأول آركاديوش ميليك في الدقيقة 38، بينما إحرز اللاعب هيرفينغ لوزانو الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وعلى الجانب الآخر وقع فريق جنوي في فخ بارما والذي انتهت المباراة بينهم بأكتساح بارما، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وحافظ فريق يوفنتوس علي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، وبفارق أربعة نقاط عن صاحب المركز الثاني لاتسيو الذي يمتلك 62.

وقد جاء جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم كالتالي:

1- يوفنتوس 66 نقطة.

2- لاتسيو 62 نقطة.

3- انتر ميلان 57 نقطة.

4- أتالانتا 51 نقطة.

5- روما 45 نقطة.

6- نابولي 42 نقطة.

7- ميلان 39 نقطة.

8_بارما 39 نقطة.

9_ هيلاس فيرونا 38 نقط.

10- بولونيا 34 نقطة.

11- كالياري 32 نقطة.

12- ساسولو 32 نقطة.

13_ تورينو 31 نقطة.

14_فيورنتينا 31 نقطة.

15_أودينيزي  28 نقطة..

16- سامبدوريا 26 نقطة

17- جنوى 25 نقطة.

18- ليتشي 25 نقطة.

19- سبال 18 نقطة.

20- بريشيا 17 نقطة. 

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