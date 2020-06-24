تعرف على آخر تطورات تجديد عقد فايلر مع الأهلي





كشفت تقارير صحفية مصرية، عن أخر تطورات تجديد عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.





ويتواجد فايلر حاليًا في سويسرا لقضاء فترة عطلته مع أسرته، بعد حصوله على إذن من قبل إدارة الأهلي، ومن المنتظر عودته خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل قيادة تدريبات القلعة الحمراء استعدادًا لعودة النشاط مرة أخرى.





حيث أشارت بعض التقارير، أن فايلر اشترط على إدارة الأهلي استكمال بطولة الدوري المصري، من أجل تجديد عقده مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.





وتوقفت كل الأنشطة الرياضية في مصر، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.





وأفادت التقارير، أن فايلر أكد أنه في حاله إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، فإنه سيكون من الصعب عليه الاستمرار على رأس القيادة الفنية للقلعة الحمراء.





وأكدت التقارير، أن فايلر سوف يبقى على جهاز الفني كما هو بعد تجديد تعاقده، والمكون من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب الأحمال، بالإضافة إلى سامى قمصان المدرب المساعد.



