عاجل.. أزمة تعطل تمديد عقد فايلر مع الأهلي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:42 ص
فايلر
فايلر
علاء خليف
تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن المستجدات بخصوص ملف تجديد عقد السويسري رينيه فايلر مع الأهلي، بعد سفر المدرب لسويسرا مؤخرًا لاستطلاع رأي أسرته قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن التجديد مع القلعة الحمراء.

وأكد "شوبير" في تصريحات إذاعية أن رينيه فايلر لديه مشكلة تعطل تمديد تعاقده مع النادي الأهلي بشكل رسمي.

وأضاف: " المدرب طلب في البداية السفر لسويسرا لاستطلاع رأي أسرته بخصوص الاستمرار مع الأهلي من عدمه، وينتظر أيضا اتضاح الرؤية بشأن الأوضاع الصحية في مصر بعد زيادة حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وهاجم أحمد شوبير، مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب اعتراض الأخير على عودة النشاط الرياضي.

وقال "شوبير": " الدولة المصرية تتحرك بقوة لإعادة قطاع السياحة بكامل قوته فهل سنحصل على إذن رئيس الزمالك حتي تعود الحياة؟.. مصر تواجه تحديات عديدة وعلينا التكاتف جميعًا من أجل مواجهة ذلك".

وأكد أنه في حالة طلب الإتحاد الإفريقي "كاف" من الزمالك إجراء مسحات للاعبيه سينفذ ذلك فورًا خوفًا من العقوبات.

من ناحية أخري أكد "شوبير" أن حسام عاشور قائد الأهلي السابق لا يجيد الحديث في وسائل الإعلام، مطالبًا إياه بالصمت للحفاظ على تاريخه وما حققه من إنجازات مع الفريق الأحمر.

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