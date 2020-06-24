الحكومة تفسر حديث رئيس الوزراء بشأن تقصير الأطباء

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:05 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
كـسـاب أحـمـد
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، دائمًا ما يشيد، بالدور المهم  والمحوري الذى يقوم به أطباء مصر، وما صرح به اليوم -بشأن تقصير بعض الأطباء- كان عن وقائع استثنائية لا تؤثر فى ثوب جيش مصر الأبيض.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوقائع الاستثنائية إحداهما وقعت في مستشفى المطرية عندما توفى مواطن لعدم وجود أطقم طبية، والأخرى للبلاغ الذي تقدم به مواطن في كفر الدوار، يتهم فيه الأطقم الطبية بالإهمال في رعاية والدته ما أدى لوفاتها.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "هذه الوقائع الاستثنائية لا تقارن بالمهودات الضخمة التى تقوم بها المنظومة الطبية فى مصر والتى يشيد بها رئيس الوزراء بشكل مستمر".

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلي:

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود بنسبة 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.

2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.

3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة 9 مسًاء.

4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مسًاء.

5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.

6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة 4 صباحًا

7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثب غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.

8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.

9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.

10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

واستكمل مدبولي حديثه: "نحن بنتابع ع مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنين الاستمتاع بها".

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