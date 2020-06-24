شاهد.. محفاظ البحر الأحمر: "وصلنا لـ50% من عمل الفنادق"

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر،إن هناك 102 فندق سياحى حصلوا على ترخيص للعودة إلى العمل من إجمالى أكثر من 200 فندق بالمحافظة، وتابع: "وصلنا لـ50% من عمل الفنادق"، مشددًا على أن الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة في الفنادق التى حصلت على ترخيص للعمل تفوق ما هو مطلوب.





وأضاف "حنفي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم وضع بعض القواعد لإجراءات الغوص والسفارى من أجل العمل وفق اشتراطات طبية، متابعا: "لدينا قواعد صحية وطبية كاملة للعمل ونريد إنجاح التجربة".





وفى سياق آخر نفى محافظ البحر الأحمر، ما تم تداوله بشأن تسميم الكلاب الضالة بالمحافظة من أجل التخلص منها، مشددًا على أنه لا أساس لها من الصحة، معقبًا: "فكرة أني اسم الكلاب ده أمر خاطئ تمامًا".





وأكد "حنفى"، أن المحافظة تعمل مع إحدى الجمعيات المتخصصة، من أجل عقم الكلاب الضالة، بحيث تقل عمليات التكاثر بينها، إلى جانب تعقيمها، وتابع:"بالإضافة إلى أن الجمعية تأخذ مجموعة من هذه الكلاب نظرًا لوجود مزرعة لديها".





ولفت محافظ البحر الأحمر، إلى أن هناك مجموعة من المواطنين تعمل على رعاية هذه الكلاب، متابعا: "وأنا بقول ليهم إذا كنتم تحبون الكلاب أنا كمان بحبها.. بس اللى بيحبها عليه أن يقتني هذه الكلاب ويعمل على رعايتهم صحيا.. وعلى من يقتنى كلب عليه أن يطعمه ويعمل على ترخيصه".





قرارات مجلس الوزراء

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلي:





1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود بنسبة 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.





2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.





3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة 9 مسًاء.





4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مسًاء.





5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.





6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة 4 صباحًا





7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثب غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.





8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.





9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.





10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.





وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.





واستكمل مدبولي حديثه: "نحن بنتابع ع مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنين الاستمتاع بها".



