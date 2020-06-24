الأمن يكشف حقيقة فيديو بصق مصاب بكورونا على المواطنين بالمنصورة

كشفت الأجهزة الأمنية في المنصورة، عن حقيقية الشخص المدعي إصابته بفيروس كورونا، وقيامه بالبصق علي المواطنين.





بدأت الواقعة، عندما تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تعليقات، تضمنت قيام أحد الأشخاص بالبصق على المواطنين بمدينة المنصورة بالدقهلية، مدعيًا إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويته وتبين أنه عامل، له معلومات جنائية، وأفادت زوجته بـأنه يعاني من مرض نفسي منذ فترة، وبإصطحابه للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة تبين عدم إصابته بالفيروس، وأنه يعانى من أعراض الإنفلونزا الموسمية، وتم التنبيه على أهليته بحسن رعايته، وت م إتخاذ الإجراءات القانونية.





حملات لمكافحة الغش التجاري

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:





ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" )، بقصد رفع أسعارها.





واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





وأثمرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لإستيلائه على مبلغ (5318084) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الهبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.





كما تم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (254) قضية بإجمالى مضبوطات (35589) عبوة سجائر.