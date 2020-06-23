وكيل أزارو يكشف حقيقة إصابته بكورونا وتراجع الاتفاق عن ضمه

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال


كشف جون إدوارد، وكيل وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار لصفوف الاتفاق السعودي حقيقة إصابة اللاعب بفيروس كورونا. 

وقال إدوارد في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: اللاعب سليم تماما ولم يصاب بكورونا ويشارك في تدريبات الاتفاق بشكل طبيعي

وفي سياق متصل أوضح إدوارد أن نادي الاتفاق يسعى في الوقت الجاري لشراء اللاعب وهناك مفاوضات جادة لشراؤه مفاوضات جدية.

وتابع: "الاتفاق يستعد لإرسال عرض رسمي للنادي الأهلي في ظل تمسكه باللاعب"

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