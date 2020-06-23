وكيل أزارو يكشف حقيقة إصابته بكورونا وتراجع الاتفاق عن ضمه

وكيل أزارو يكشف حقيقة إصابته بكورونا وتراجع الاتفاق عن ضمه
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:30 م
محمد جمال
كشف جون إدوارد، وكيل وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار لصفوف الاتفاق السعودي حقيقة إصابة اللاعب بفيروس كورونا.
وقال إدوارد في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: اللاعب سليم تماما ولم يصاب بكورونا ويشارك في تدريبات الاتفاق بشكل طبيعي
وفي سياق متصل أوضح إدوارد أن نادي الاتفاق يسعى في الوقت الجاري لشراء اللاعب وهناك مفاوضات جادة لشراؤه مفاوضات جدية.
وتابع: "الاتفاق يستعد لإرسال عرض رسمي للنادي الأهلي في ظل تمسكه باللاعب"
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