كارمن سليمان تستطلع جمهورها عنطموحاتهم عقب انتهاء الحظر

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شاركت الفنانة كارمن سليمان صورة قديمة لها متطلعة رأي الجمهور في أول شئ سيقومو بفعله عقب انتهاء الحظر وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "كارمن" تعليقا قائلة "إيه أول حاجة هتعملوها بعد قرار رفع الحظر بشكل كبير؟"وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرز الردود على سؤالها "هطفش من البيت"و"هروح اقعد عالكافية"و"زوجي سافر وضالي وحدي بالبيت فراغ خايفة".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة كارمن سليمان أغنية "بصاتك" وحققت نجاحا كبيرا عقب طرحها.