معلمة ترد على شائعة وفاتها: حولوني للتحقيق لإصابتي بكورونا (فيديو)

قالت آية الله مصطفى معلمة بإدارة حلوان التعليمية إنها فوجئت بانتشار شائعات حول وفاتها بعد أول يوم امتحانات الثانوية العامة ولكنها بصحة جيدة.

وأشارت إلى أنها تعاني من فيروس كورونا وكانت تتابع مع أحد الأطباء وذهبت لمستشفى حلوان العام وأن أسرتها تعاني من نفس أعراض كورونا ولا تعلم مصدر العدوى حتى الآن.

وأشارت إلى أنها تعاني من فيروس كورونا وكانت تتابع مع أحد الأطباء وذهبت لمستشفى حلوان العام وأن أسرتها تعاني من نفس أعراض كورونا ولا تعلم مصدر العدوى حتى الآن.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أنه تم التواصل معها من جانب وزارة التربية والتعليم للاطمئنان عليها بعد شائعة الوفاة وتم انهاء أوراق اعتذارها عن المراقبة في الثانوية العامة.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أنه تم التواصل معها من جانب وزارة التربية والتعليم للاطمئنان عليها بعد شائعة الوفاة وتم انهاء أوراق اعتذارها عن المراقبة في الثانوية العامة.





وتابعت أنها ملتزمة بالحصول على العلاج وتحسنت حالتها ولم تجري المسحة الثانية حتى الآن.





وقالت المعلمة أنها تقدمت بطلب اعتذار يوم السبت عن المراقبة في امتحانات الثانوية ولكن لم تنظر المسئولة إلى الطلب ورفضته دون مناقشة وذهبت للامتحان يوم الأحد وخالطت العديد في الميكروباص والمترو ولكن كنت حريصة على التباعد وارتداء الكمامة، وفوجئت بعد الحصول على إخلاء الطرف بتحويلي للشئون القانونية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.



