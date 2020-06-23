نيللي كريم تهنئ إحدى صديقاتها بإطلالة شبابية

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شاركت الفنانة نيللي كريم صورة اتجمعها بأحد أصدقائها تهنئها بعيد ميلادها،وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "كريم" تعليقا على الصورة مهنئاها قائلة "عيد ميلاد لولا..أختي المختارة المفضلة أحبك إلى القمروالعودة، قد تتحقق جميع رغباتك،أنت تستحقي الأفضل في حياتك،فقط كوني سعيد،بحبك".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش"، وبجانبها الفنان آسر ياسين وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا