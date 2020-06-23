شيرين تطالب بالدعاء لرجاء الجداو عقب تدهور حالتها الصحية

Advertisements

طالبت االمطربة شيرين عبد الوهاب من جمهورها الدعاء للفنانة رجاء الجداوي عقب تدهور حالتها الصحية، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت "عبد الوهاب" قائلة "الهم اشف رجاء الجداوى شفاءً لا يغادر سقمًا، بطلب من كل الناس إنهم يدعولها بالشفاء وترجع لينا بألف سلامة".



وكان قد أكد مصدر مسئول لـ"الفجر الفني" أن الفنانة رجاء الجداوي تدهورت حالتها الصحية خلال الأيام الماضية،وتم تعليق أنبوبة حنجرية وجهاز تنفس صناعي لها.



يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة عقب تدهور حالتها الصحية ونقص الأكسجين في الدم، وتم حقنها ببلازما المتعافيين ولكنها لم تؤثر بها بشكل إيجابي