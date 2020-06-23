تنفيذاً لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.. فتح الهيئات الشبابية والرياضية للأعضاء أول يوليو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى

تنفيذاً لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء والتي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمتضمنة التوجيه بعودة الأنشطة الرياضية وإعادة فتح المنشآت الرياضية والشبابية ، تؤكد وزارة الشباب والرياضة أنه فى ضوء خطة الوزارة وما تضمنه الدليل الاسترشادى للضوابط والإجراءات الاحترازية لعودة الأنشطة وفتح مختلف الهيئات الرياضية والشبابية أنه سيتم التنسيق مع اللجنة الاوليمبية المصرية وجميع الاتحادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب لفتح أبوابها بدءاً من 1 يوليو 2020 وفقاً للأكواد الاسترشادية المعلنة والتوقيتات الخاصة بالأنشطة والمسابقات وفتح المنشآت.


كما تؤكد الوزارة بأنه سيتم التعميم على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية بالفتح أمام روادها بدءاً من شهر يوليو وفقاً للضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بها والمتضمنة الضوابط الصحية والتعقيم والتطهير والتباعد بالأماكن الاجتماعية والحدائق الداخلية والمتنزهات أخذاً بعين الاعتبار الضوابط والاعتبارات التي تضعها مجالس الإدارات والمعنيين بإدارة المنشآت الرياضية والشبابية فيما يتعلق بتنظيم دخول روادها وفقاً لطبيعة وسعة كل منشأة وبما يضمن عدم وجود التجمعات أو التزاحم ومراعاة التباعد في أماكن تواجد الرواد .


كما تؤكد الوزارة أن التعميم سيتضمن فتح أماكن تقديم الخدمات شاملة المطاعم والكافيهات داخل الأندية ومراكز الشباب بواقع 25% من الطاقة الاستيعابية للصالات الاجتماعية والصالات المغلقة للمطاعم والكافيهات.


كما سيتم فتح صالات اللياقة البدنية والأندية الصحية سواء داخل المنشآت الرياضية والشبابية أو خارجها طبقاً للدليل الاسترشادي الخاص بالأندية الصحية والذى ينضوى على آليات وتوقيتات بدء التجهيز بها بدءاً من 1 يوليو على أن يبدأ التشغيل الفعلى 15 يوليو 2020.

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