الجيش السوري: مقتل جنديين وسقوط 4 في الهجوم الإسرائيلي على ريف السويداء
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:52 م
وكالات
أعلن الجيش السوري، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين وسقوط 4 جرحى في الهجوم الإسرائيلي على ريف السويداء في جنوب شرق سوريا.
ونقلت وكالة "سانا" الرسمية السورية، عن مصدر عسكري قوله، إن "الأهداف المعادية" ظهرت في تمام الساعة 21:17 بالتوقيت المحلي وأطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقع الجيش في كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة، بالتزامن مع استهداف أحد المواقع العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء.
وأسفر القصف عن مقتل جنديين وأصابة 4 آخرين بجروح، بالإضافة إلى أضرار مادية.
وأشار المصدر إلى أن الأهداف كانت قادمة من شرق وشمال شرق تدمر.
وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت أمس الاثنين لـ "طائرات مسيرة معادية" في أجواء منطقة جبلة الساحلية غربي سوريا.
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