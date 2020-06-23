الجيش السوري: مقتل جنديين وسقوط 4 في الهجوم الإسرائيلي على ريف السويداء

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية السورية، عن مصدر عسكري قوله، إن "الأهداف المعادية" ظهرت في تمام الساعة 21:17 بالتوقيت المحلي وأطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقع الجيش في كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة، بالتزامن مع استهداف أحد المواقع العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء.