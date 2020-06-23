الرئيس الجزائري يوقع مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلا في الحكومة

وأكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أبو عبد الله غلام الله، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون هو المخول الوحيد الذي يستطيع تعيين مفتي الجمهورية الذي سيكون مقر مجلسه بجامع الجزائر الأعظم.





وفي تصريح للصحافة على هامش إمضاء اتفاقية شراكة بين المجلس الإسلامي الأعلى والمؤسسة العمومية للتلفزيون ممثلة في مديرية قناة القرآن الكريم، ذكر غلام الله أن "رئيس الجمهورية يعد السلطة الوحيدة في البلاد الذي يستطيع استحداث مثل هذه المؤسسات ذات المستوى العالي والتي تكون تابعة لرئاسة الجمهورية".





وبعدما ذكر بأن مؤسسته تنتظر فتح جامع الجزائر الأعظم الذي سيضم مقر مجلس الإفتاء، أكد أن مهمة المجلس الإسلامي الأعلى ستكمن في اقتراح وتحديد طريقة عمل المجلس.