البحث العلمي توافق على تمويل مقترح جامعة الفيوم للحد من انتشار كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:26 م
ارشيفية
ارشيفية
ريهام على

وافقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على المشروع البحثي المقدم من الباحثين المتخصصين بكلية الحاسبات والمعلومات، جامعة الفيوم، بعنوان: " نظام لتقديم حلول لمجابهة والحد من تبعات الوباء العالمي بسبب فيروس كورونا المستجدعلى البلاد ".

جاء ذلك ضمن مشروعات تطوير التعليم التي تطرحها الأكاديمية، ضمن برنامج "طبق فكرتك"، والذي يأتي تأكيدا على دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في خدمة المجتمع المحيط بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الثلاثاء، على أن ذلك المشروع كان من أوائل المشروعات البحثية التي تقدمت بها الجامعات المصرية للمساهمة في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد على البلاد، وذلك من خلال استخدام تطبيقات الهاتف المحمول سواء للشخص المريض الذي ثبت ايجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد على البلاد في آخر 14 يوم قبل ثبوت المرض عليه، وتحديد الأماكن التي زارها أو الهاتف الخاص بالاشخاص الذين قاموا بالتعامل معه من خلال تتبع أماكنهم التى يقطون بها أيضا باستخدام بيانات هواتف المحمول الخاص بهم.

هذا وصرح الدكتور محمد خفاجي، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات، بجامعة الفيوم، ورئيس الفريق البحثي المنفذ للمشروع، بأن هذا المشروع يعد من أوائل المشروعات البحثية التي تنفذها الجامعات بدعم كامل من عناية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أوضح أن هذا النظام المقترح يعمل كذلك على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على البلاد، حيث يقوم بتنبيه المواطن من الاقتراب من اي مكان يحتمل حدوث إصابة له بها، وذلك عن طريق برنامج موبايل خاص بذلك تفاديا للعدوى وإذا تواجد بمكان يحتمل حدوث عدوى له بها يخبره بضرورة العزل الذاتي، كما يقوم النظام بإرسال إشارات وتعليمات سلامه للمواطن عن كيفية التعامل مع المواقف المختلفة.

هذا ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع اعتبارا من شهر يوليو 2020، ويستمر لمدة أربعة أشهر.

وأصدرت جامعة الفيوم، اليوم الثلاثاء، بيانا إعلاميا، لطلبة وطالبات السنوات النهائية بكافة كليات الجامعة عن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الجامعة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب خلال امتحانات نهاية العام الحالى.

وجاء نص البيان كالتالى: بداية تتقدم أسرة جامعة الفيوم إلى أبنائها طلبة وطالبات السنوات النهائية بالتهنئة بمناسبة قرب انتهاء دراستهم الجامعية وتخرجهم إلى الحياة العملية داعين الله عز وجل أن يحفظهم ويرعاهم ويوفقهم في كل محطات حياتهم العلمية والعملية مع الدعاء إلى الله عز وجل أن يرفع عنا وعن العالم أجمع هذا الوباء.

وتؤكد الجامعة حرصها التام على أبنائها وبناتها، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ عليهم خلال الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/ 2020.

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