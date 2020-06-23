آخرها دفعة "عربات روسية" للسكة الحديد.. نقلة جديدة في منظومة النقل المصرية

حققت وزارة النقل في الفترة الأخيرة طفرة نوعية في منظومة نقل الركاب في جميع هيئاتها من هيئة السكة الحديد مرورا بهيئة مترو الأنفاق ووصولا بهيئة النقل العام وتوفير أعلى مستوى خدمة مقدم للجمهور الركاب بأعلى التقنيات الحديثة والمتطورة.





وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية النقلية النوعية في منظومة النقل:





- أول دفعة "عربات روسية" جديدة للسكة الحديد تصل إلى رصيف ميناء الإسكندرية:

في إطار الطفرة النوعية التي تشهدها منظومة النقل المصرية وصلت من روسيا اليوم الثلاثاء بالشحن البحري على متن سفينة 22 عربة ذات تهوية ديناميكية كأول دفعة من العربات الروسية الجديدة لهيئة السكة الحديد المصرية وتم شحن الدفعة بحرًا وأنزلتها الأوناش من السفينة التي وصلت على التو من روسيا إلى ميناء الإسكندرية، وبحسب ما صرح به مصادر مسؤولة من السكة الحديد أنه من المقرر وصول 8 عربات أخرى في غضون أيام بعد شحنها بحرًا أيضًا من روسيا.





وذكرت مصادر أنه إلى الآن ما زالت هيئة السكة الحديد تجرب العربة النموذج والتي مر على وصولها عدة أسابيع بهدف التأكد من سلامتها وتطابقها للمواصفات وذلك عن طريق تجربة تشغيلها من غير ركاب حتى يمهد ذلك لتشغيل أول دفعة من العربات تنقل الركاب ابتداءًا من شهر يوليو القادم.





وكشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد عن خطة الهيئة وهي أنه ابتداءًا من شهر يونيو الحالي ستتوافد دفعات العربات الروسية الجديدة بحيث تصل 30 عربة شهريًا حيث يصبح بحلول نهاية عام 2020 الحالي لدى هيئة السكة الحديد 180 عربة جديدة بحيث يتم إضافتها للخدمة على الفور.





وتصل تكلفة العربات ال1300 إلى 1.065 مليار يورو عن طريق تمويلها بالقرض الميسر وأنهيت تفعيلات إجراءات القرض الميسر والإستجابة لمطالب بنك إكزيم المجري والذي قام بتمويل هذه الصفقة التي تعتبر الصفقة الأكبر في تاريخ هيئة السكة الحديد بالإشتراك مع بنك إكزيم الروسي.





- خدمة جديدة لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر تقدم للركاب.. 500 عربة درجة ثالثة مكيفة:

وبموجب الإتفاق مع التحالف الروسي المجري والذي تتولاه شركة ترانسماش هولدينج سوف يتم توريد العربات ال1300 كاملة في غضون 40 شهرًا ابتداءًا من تاريخ تفعيل التعاقد الذي تم توقيعه والذي يشتمل على تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة ومنهم 500 عربة درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر تقدم للركاب، و180 عربة درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة إلى جانب 500 عربة درجة ثالثة مكيفة ذات تهوية ديناميكية " مميزة".





- السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة:

وفي إطار تطور منظومة النقل المصرية وبحسب ما صرحت به مصادر في هيئة السكة الحديد أمس أنه من المقرر وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية إلى ميناء الإسكندرية الأسبوع الحالي وتم التعاقد عليها مع شركة جينرال إلكتريك الأمريكية وتشتمل الدفعة الرابعة على 20 جرارًا.





وأكدت هيئة السكة الحديد أن الجرارات الأمريكية الجديدة ستعمل على تقليل أعطال الجرارات أثناء الرحلات مما يفيد بشكل كبير في إنتظام مواعيد القطارات وتحسين مستوى الخدمة.





ومن الجدير بالذكر قيام هيئة السكة الحديد بالتعاقد على تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة مع شركة جينرال إلكتريك الأمريكية ووصلت 3 دفعات منها إلى الآن تشتمل على 50 جرار وتم إرسالهم إلى ورش الفرز بالقاهرة حيث وصل منذ أسابيع الدفعتين الأولى والثانية مشتملتين على 33 جرارا.





ومن المقرر بناءًا على خطة هيئة السكة الحديد إستبدال الجرارات القديمة العاملة حاليًا بالجرارات الجديدة بحيث تدخل الخدمة في قطاع نقل الركاب بهيئة السكة الحديد الشهر القادم.





- وصول أول قطار مترو أنفاق جديد للعمل بالخط الثالث للمترو:

في إطار تطوير منظومة النقل في إحدى أهم وأبرز هيئات وزارة النقل هيئة مترو الأنفاق شمل التطوير وصول أول قطار مترو أنفاق جديد الأسبوع الماضي ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف جديد وتم مسبقا التعاقد على صيانة جميع القطارات لمدة 8 سنوات ومن المقرر حسب التعاقد أن تعمل بالخط الثالث لمترو الأنفاق ووصلت تكلفتها 317 مليون يورو بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري تم صرفها من الخزانة العامة للدولة ومجموع هذين الرقمين يعادل 6361 مليون جنيه بحيث يكون تمويل الشق الأجنبي عن طريق قرض ميسر من الحكومة الكورية وله الكثيرمن الإمتيازات منها فترة سماح لمدة 20 سنة وفترة سداد لمدة 33 سنة إلى جانب القيام بتجميع 10 قطارات من ال32 قطار في مصر عن طريق الدعم الفني لشركة هيونداي والقيام بتدعيمها بهدف التصنيع المحلي في مصر بحسب ما أعلن وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير.





وأشار وزير النقل إلى أنه بعد إجراء الإختبارات التجريبية على قطار مترو الأنفاق الجديد سيعتبر هذا تمهيدًا لضمه بعد ذلك إلى أسطول القطارات العاملة الآن على الخط الثالث والتي يبلغ عددها 15 قطار.





- مميزات القطار الجديد لمترو الأنفاق:

ومن جانبه، أوضح الوزير أن القطار الجديد لمترو الأنفاق يضم العديد من المميزات التي تمثل نقلة مميزة في مستوى الخدمة التي تقدم للركاب وتشتمل أهم مميزاته على ما يأتي:

1- له نظام تكييف هوائي عالي السعة.

2- مزود بممر آمن يتيح للركاب التنقل بين العربات بما يوفر كثير من الراحة في ظروف التشغيل العادية.

3- في مقدمته تم تزويده بكاميرات تلفزيونية مثبتة بهدف المراقبة المركزية للسكة.

4- تتوفر في كل العربات شاشات LCD يتم إستخدامها بهدف تقديم معلومات للركاب عن الرحلة كما يمكن أن تستخدم بشكل تجاري في نشر إعلانات تجارية مدفوعة الأجر.

5- كما يتواجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإخبار الركاب بإسم المحطة النهائية قبل ركوبهم القطار.

6- تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت بهدف مساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية التنقل.

7- القيام بتزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب توضح المسار داخل العربة من خلال لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.





- وصول قطار مترو الأنفاق الثاني في يوليو 2020: