بريطانيا تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 42927 حالة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المملكة إلى 42927 حالة، بعد إحصاء 280 حالة إضافية بينها 171 وفاة جديدة مسجلة منذ أمس الاثنين.

كما تشمل الأرقام المعدلة 109 وفيات حدثت في أبريل ومايو الماضيين ويونيو الحالي ولم تسجل سابقا كوفيات سببتها الإصابة بفيروس كورونا.

فيما أظهر إحصاء أجرته وكالة "رويترز" استنادا إلى البيانات الرسمية أن إجمالي الوفايت المشتبه بأنها نجمت عن الإصابة بمرض كوفيد-19 في بريطانيا، تجاوز 54 ألفا وبلغ 54139 حالة، مما يجعل المملكة المتحدة إحدى دول العالم الأكثر تضررا من الجائحة.

ويشمل إحصاء "رويترز" الحالات المسجلة بشهادات وفاة أصحابها على أنها ناجمة عن كوفيد-19 في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى 12 يونيو، وفي اسكتلندا حتى 14 منه، إضافة إلى حالات وفاة في المستشفيات سجلت في وقت لاحق.

وبحسب رويترز، فإن اعداد حالات بريطانيا هي ثاني أعلى حصيلة للوفيات في العالم على أساس نصيب الفرد من الوفيات إثر اختبارات مؤكدة لفيروس كورونا.

مع ذلك، تختلف الاختبارات وطرق تسجيل الوفيات بين الدول ويقول الوزراء البريطانيون إن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل إجراء المقارنات المناسبة.

وبلغت حصيلة القتلى التي تصدرها الحكومة يوميا، والتي تقيس حالات الوفاة التي ثبت فيها أن المرضى مصابون بالفيروس التاجي، 42647 يوم الاثنين، في أقل زيادة منذ منتصف مارس.

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