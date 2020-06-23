الحكومة تعلن مصير حاجزي الحج لهذا العام (فيديو)

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأنشطة الترفيهية التي تحتوي على تجمعات سواء داخل الفنادق أو خارج وقاعات الأفراح ودور المناسبات ستظل مغلقة ومحظورة.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة مازالت مطبقة وكافة الإجراءات التي تم إعلانها بخصوص ارتداء الكمامة قيد التنفيذ ولا تعديل عليها وستظل الغرامة 4 آلاف جنيه.

وتابع أن اجتماع لجنة الأزمة برئاسة رئيس الوزراء تناولت ملف امتحانات الثانوية العامة كما تم مناقشة الوضع في القطاع الصحي مع وزيرة الصحة وتوافر المستلزمات والجرعات الدوائية.

وأكد رئيس الوزراء أن ما ننتجه في أسبوع كان يكفي من قبل 4 أشهر وخلال أسبوع ستحدث انفراجة وسيتوفر كافة أصناف الأدوية في الصيدليات.

وأوضح سعد تعليقا على استطلاع بصيرة الذي تحدث عن عدد إصابات كورونا في مصر إن كل دول العالم لا تسجل كل الإصابات والأرقام المعلنة هي لمن توجه وأجرى الفحوصات اللازمة.

وأردف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم رد أي أموال لأي مواطن قام بالحجز لأداء فريضة الحج هذا العام، موضحا أن الأمر سيكون متروكا لوزارة التضامن في ملف إعادة فتح الحضانات.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بالإعلان عن عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلي:-

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود بنسبة 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد أسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.

2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.

3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة 9 مسًاء.

4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مسًاء.

5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.

6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة 4 صباحًا

7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثب غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.

8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.

9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.

10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

واستكمل مدبولي حديثه: "نحن بنتابع ع مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنين الاستمتاع بها".

 

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