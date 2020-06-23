محافظ الفيوم: زيادة إقبال أصحاب الأمراض المزمنة على المستشفيات

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:15 م
الاجتماع
الاجتماع
منى صموئيل
وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة على جهودها ومتابعتها المستمرة لسير العمل على أرض الواقع بالمستشفيات والذي ساهم في التصدي لفيروس كورونا المستجد، وحصول المريض على أفضل خدمة طبية، مؤكدًا التطور الملحوظ في المنظومة الصحية خلال الفترة الحالية في مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها وعلى رأسها مستشفيات هيئة التأمين الصحي، مشيدًا بسير العمل وجهود الأطقم الطبية في مستشفى الفيوم للتأمين الصحي والتي تقدم أفضل مستوى من الخدمة الطبية لكافة أبناء المحافظة.

كما أشاد بالدفع بسيارات القوافل العلاجية بالأماكن النائية بالمحافظة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة ما يسهل على المرضى الحصول على الخدمة الطبية في أقرب مكان إليهم، مؤكدًا زيادة إقبال أصحاب الأمراض المزمنة على المستشفيات والوحدات الصحية لتلقي الخدمة الطبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية خلال تقديم الخدمة، ووجود مسارات آمنة بالمستشفيات والوحدات الصحية غير المسارات المخصصة لمرضى فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الصحة والدكتور أحمد الأنصاري اجتماعًا بديوان عام المحافظة، اليوم، الثلاثاء، بحضور الدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، لمتابعة سير العمل بمستشفيات المحافظة وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لكافة المواطنين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والتي انطلقت مطلع الأسبوع الحالي.

وأوضحت أن ٦٠٪؜ من المتوفيين بفيروس كورونا كانوا يعانون أمراضًا مزمنة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة لتقليل معدلات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا، بعد أن تلاحظ عزوف المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة عن متابعة حالتهم الصحية بالمستشفيات وصرف العلاج والذي أدى إلى مضاعفات صحية لهم.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع وجود مسارات آمنة للمرضى لمتابعة حالتهم الصحية بالعيادات الصحية بالمستشفيات، منفصلة عن المسارات الخاصة باستقبال مرضى فيروس كورونا، بالإضافة إلى توافر خدمات الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف الأدوية من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية أيضًا، بالإضافة إلى القوافل العلاجية في ال٨ محافظات التي انطلقت فيهم المبادرة خلال الأسبوع الحالي كمرحلة أولى وتشمل (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، البحيرة والإسكندرية)، وسيتم إطلاقها في كافة محافظات الجمهورية تباعًا.

كما دعت الوزيرة كافة المرضى الذين تحتاج حالتهم الصحية تدخلات جراحية، التوجه فورًا للتسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار في كافة التخصصات الجراحية التي تشملها المبادرة، حرصًا على الاهتمام بحالتهم الصحية بشكل آمن داخل المستشفيات، مشيرة إلى إجراء 458 ألف عملية جراحية منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن.

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